Оккупанты пытаются возобновить активное движение через Днепр на Юге

Украинские военные на Юге держат логистику врага под огневым контролем. Однако оккупанты не оставляют надежд возобновить движение через реку Днепр.

Враг принимает меры, чтобы возобновить активное движение через Днепр на Юге. Кроме того, россияне пытаются удерживать оборону.

Кстати Определенная доля правды может быть, – Гуменюк прокомментировала прогнозы освобождения Херсона

Россия пытается сдержать наступление ВСУ

Сообщается, что оккупанты производят огневое поражение по позициям подразделений Сил обороны с целью сдерживания наступательных действий украинских воинов.

Оккупанты продолжают воздушную разведку, собирая данные о положениях подразделений Сил обороны, местах нахождения важных стратегических объектов и для корректировки огневого поражения,

– говорится в сообщении ОК "Юг".

Кроме того, Россия наносит удары по критической инфраструктуре и домам гражданского населения на Юге.

Ранее в ОК "Юг" информировали, что вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась обойти украинские позиции вблизи Новой Каменки. Однако в стрелковом бою диверсанты понесли потери и отступили на исходные позиции.

Враг продолжает атаковать Юг дронами-камикадзе. В ночь на 18 октября нашим защитникам на Юге удалось сбить 5 иранских беспилотников.

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Какая ситуация на Юге

В ОК "Юг" отмечают, что до Херсона нашим военным не так уж много осталось. В то же время следует понять, что у наших воинов впереди еще достаточно работы.

В Генштабе ВСУ сообщали, что в самом Херсоне росгвардия занимается возведением оборонных позиций. Но они не слишком уверены, что смогут добиться желаемых результатов.

На фоне наступления ВСУ из Херсонщины массово бегут сотрудники ФСБ. Выбираются они вместе со своими родными.

Издание Financial Times прогнозирует, что освобождение Херсона от российской оккупации возможно уже к концу октября.

В Украине воздерживаются от громких заявлений, поскольку это может навредить операции. Вместе с тем наши защитники делают яркие намеки.

Достойно внимания – карта боевых действий по состоянию на 18 октября: смотрите видео