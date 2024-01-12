Количество штурмов россиян уменьшилось в четыре раза, – Гуменюк о ситуации на левобережье Днепра

Российские захватчики значительно снизили свою активность на левом берегу Днепра. В Силах обороны Юга Украины сообщили, что за прошедшие сутки было зафиксировано в четыре раза меньше вражеских штурмов, чем обычно.

За последние сутки на левобережье Херсонской области было зафиксировано всего три вражеских штурма. Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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Россияне снизили активность на левом берегу Днепра

По словам Гуменюк, ранее оккупанты пытались штурмовать позиции Сил обороны Юга по 10 – 12 раз в сутки. Впрочем, сейчас это количество уменьшилось в четыре раза.

Она также отметила, что контрбатарейная борьба, которая проходит на левом берегу Днепра, имеет значительные результаты.

За вчерашние сутки там уничтожены 18 единиц бронетехники врага, 11 единиц – это тяжелая артиллерия. Также это самоходные установки, в частности такие как "Гиацинт",

– рассказала Гуменюк.

В то же время пресс-секретарь ОК "Юг" сообщила об уничтожении вражеской лодки, антенной станции, двух наблюдательных пунктов, пункта хранения горюче-смазочных материалов оккупантов, а также полевого пункта боеснабжения.

Гуменюк уже раньше отмечала, что за последние два дня российские войска уменьшили количество запусков БпЛА из-за ухудшения погодных условий.

Текущая ситуация на Юге: коротко