ЗСУ уничтожили 2 беспилотника "Мерлин", – Гуменюк объяснила, как враг их использовал
На Юге Силы обороны за 18 августа уничтожили немало окупантов и русского оружия. В частности, воины ликвидировали 2 экспериментальных БПЛА "Мерлин".
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 24 Канала, для чего противник использует эти беспилотники. Также она отметила, что ситуация на Юге остается сложной.
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Оккупанты усилили авиаразведку
Несмотря на очень глубокую и эмоциональную контрбатарейную работу Сил обороны, враг все равно пытается подтягивать резервы и держать в напряженном правобережье Херсонщины.
Наталья Гуменюк рассказала о текущей ситуации на юге: смотрите видео
Иногда россияне атакуют Очаковщину. В этом направлении противник начал использовать ударные БПЛА, а также усилил авиаразведку.
В частности, 2 вражеских оперативно-тактического уровня беспилотники "Мерлин" были уничтожены вчера (18 августа – 24 Канал). Один над Николаевщиной, один над Херсонщиной,
– сказала Наталья Гуменюк.
Благодаря БПЛА "Мерлин" оккупанты отслеживают ситуацию и пытаются собрать оперативные данные.
Характеристика БПЛА "Мерлин"Мерлин-ВР – это российский экспериментальный беспилотник, предназначенный для ведения разведки местности в автоматическом и полуавтоматическом режимах.
"Гибридная" силовая установка позволяет брать на борт до 6,5 кг полезной нагрузки, продолжительность полета до 10 часов и летать почти бесшумно на высоте до 5 км.
По данным Генштаба, украинские силы ликвидировали 4272 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Ситуация на Юге: коротко
- Накануне утром 18 августа Силы обороны Юга обнародовали кадры уничтожение российской лодки при попытке высадки десанта на правобережье. Украинские воины из 126 бригады теробороны поразили оккупантов на лодке у берега.
- Ежесуточно на Юге и Востоке оккупанты имеют сотни погибших и раненых бойцов. Потери Украины значительно меньше. В Минобороны отметили, что критерий сохранения жизни наших военнослужащих лежит в основе планирования любых военных действий.
- Также Наталья Гуменюк рассказала, что в Черном море присутствуют панические настроения среди оккупантов, хотя и не критичные. Россияне боятся дронов Sea Baby ("Морской малыш"), поэтому пытаются загородить какой-нибудь проход, повредить проникновению посторонних предметов в их акваторию.