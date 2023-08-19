ЗСУ уничтожили 2 беспилотника "Мерлин", – Гуменюк объяснила, как враг их использовал

На Юге Силы обороны за 18 августа уничтожили немало окупантов и русского оружия. В частности, воины ликвидировали 2 экспериментальных БПЛА "Мерлин".

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 24 Канала, для чего противник использует эти беспилотники. Также она отметила, что ситуация на Юге остается сложной.

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Оккупанты усилили авиаразведку

Несмотря на очень глубокую и эмоциональную контрбатарейную работу Сил обороны, враг все равно пытается подтягивать резервы и держать в напряженном правобережье Херсонщины.

Наталья Гуменюк рассказала о текущей ситуации на юге: смотрите видео

Иногда россияне атакуют Очаковщину. В этом направлении противник начал использовать ударные БПЛА, а также усилил авиаразведку.

В частности, 2 вражеских оперативно-тактического уровня беспилотники "Мерлин" были уничтожены вчера (18 августа – 24 Канал). Один над Николаевщиной, один над Херсонщиной,

– сказала Наталья Гуменюк.

Благодаря БПЛА "Мерлин" оккупанты отслеживают ситуацию и пытаются собрать оперативные данные.

Характеристика БПЛА "Мерлин" Мерлин-ВР – это российский экспериментальный беспилотник, предназначенный для ведения разведки местности в автоматическом и полуавтоматическом режимах.



"Гибридная" силовая установка позволяет брать на борт до 6,5 кг полезной нагрузки, продолжительность полета до 10 часов и летать почти бесшумно на высоте до 5 км.

По данным Генштаба, украинские силы ликвидировали 4272 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Ситуация на Юге: коротко