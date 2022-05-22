На Юге ВСУ за сутки уничтожили вражеские "Орлан" и летевшую на Одесщину ракету

Украинские защитники продолжают наносить российским оккупантам сокрушительные потери. В частности, на Юге они в очередной раз уничтожили вражеский беспилотник и другую технику.

Также нашим бойцам удалось сбить крылатую ракету захватчиков. Враги выпустили ее по Одесщине.

Еще одна замечательная работа оператора "Стугни": вражескую технику уничтожили вместе с оккупантами

Защитники сбили 3 крылатых ракеты

В ОК "Юг" рассказали, что на линии столкновения в Херсонской и Николаевской областях российские захватчики продолжают боевые действия по занимаемому рубежу. Также они осуществляют усовершенствование фортификационного оборудования своих позиций. В то же время 21 мая кафиры не создавали новых ударных группировок и не вели активного наступления.

Вместо того (противник – 24 канал) проводил воздушную разведку наших позиций, но в наказание за это потерял беспилотник-разведчик "Орлан-10" точным выстрелом наших бойцов. Та же участь постигла крылатую ракету, направленную перед рассветом на Одесщину,

– отметили в ОК "Юг".

Также украинские защитники нанесли огневое поражение контрольно-наблюдательному пункту одного из ударных формирований россиян в Херсонской области. Да, враг потерял управление подразделениями. В общем, за сутки в результате ракетно-артиллерийских ударов наших бойцов при поддержке авиации, захватчики потеряли:

29 военных,

модернизированный танк Т-72Б3,

самоходную гаубицу "Мста-С" и другую бронированную технику.

Кроме этого, защитники уничтожили 2 вражеских крупнокалиберных пушки "Гиацинт" и самоходное орудие большой мощности "Пион".

Смотрите обращение представителя ОК "Юг":

Заметьте Очередная попытка россиян перейти через Северский Донец закончилась потерей не менее 1 БТГ

Потери захватчиков в Украине: последние новости

С начала полномасштабного военного вторжения России в Украину ВСУ ликвидировали ориентировочно 28 850 оккупантов .

Кроме того, несколько СМИ сообщили об уничтожении в Украине племянника замминистра обороны России . Речь идет о командире десантно-штурмовой роты, капитане Адаме Хамхоеве. Эту информацию обнародовали в "офицерском корпусе" Ингушетии.

В течение 21 мая украинские защитники отбили 9 атак врага на Донбассе . Еще на 4 локациях продолжаются бои.

Также ВСУ в очередной раз сбили российский беспилотник "Орлан-10" и ликвидировали более 20 единиц техники, в том числе 5 танков, 4 артиллерийские системы, 10 единиц боевой бронированной техники и 2 автомобиля.

Будет интересно – в МВД сказали, что помогло ВСУ в первые недели войны