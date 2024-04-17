"Это война не России, а Путина": Навальная пожаловалась, что Украина перестала искать "хороших русских"

Вдова Алексея Навального Юлия заявила, что война России против Украины якобы вовсе не России, а исключительно Путина. Также она расстроена тем, что правительство Украины не хочет искать "антивоенных россиян".

Юлия Навальная дала первое интервью после смерти мужа журналисту Саймону Шустеру. Не обошлось без упоминаний Украины. Оказалось, что украинское правительство думает о войне России против Украины не так, как выгодно россиянам.

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Навальная обвинила правительство Украины в нежелании искать "хороших россиян"

Навальная заявила, что якобы украинская власть должна почему-то помнить об "антивоенных россиянах". По ее мнению, войну поддерживает "агрессивное меньшинство". Более того, Украина якобы делает ошибку, игнорируя так называемых "хороших россиян".

В конце 2022 года они (украинское правительство – 24 Канал) пришли к выводу, что это не просто война Путина. Это война России, и неправильно искать "хороших русских". "Хорошие русские" – очень плохая фраза. Я считаю, что они просто не хотят искать этих антивоенных русских. Но такие русские таки существуют. Просто трудно ожидать, что они выйдут на улицу, потому что, как я уже сказала, не все люди – герои. Они готовы прибегнуть к различным видам борьбы. Важно поддерживать этих людей, и я считаю, что их игнорировать – ошибка правительства Украины,

– сказала Навальная.

Также вдова почему-то решила, что может говорить за "обычных украинцев". Мол, они понимают, что не все русские плохие.

Опять якобы "виновато" украинское правительство, которое возлагает ответственность за войну на граждан России, а не на одного диктатора.

Обычные украинцы понимают то, что не все россияне против них настроены. Но когда речь идет об украинском правительстве, я думаю, было бы правильно, если бы оно помнило об этих людях. Это явно не война России. Это война Путина. Конечно, есть очень агрессивное меньшинство, которое поддерживает войну. Оно выделяется, но очень мало. Путин делает все возможное, чтобы поощрить его. Он указывает на них и говорит: "Смотрите, все такие!" Но это не правда. Большинство людей по разным причинам хотят, чтобы война закончилась,

– заявила она.

Так, по логике Навальной, сейчас на войне против Украины воюют не россияне, а 380 тысяч "клонов путина", потери российской армии на фронте составляют 456 тысяч "путинов" убитыми и ранеными, на оборонном секторе страны работают тысячи других маленьких "лили-путинов". И исключительно "путины" радуются ударам по Украине.

Конечно, это ирония, ведь это все – российские граждане. Россияне несут коллективную ответственность за войну против Украины и ситуацию внутри своего государства. И если в войне виноват только их президент, значит Россия – один коллективный Путин.

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Навальная хочет, чтобы с России сняли санкции

Интересно "совпало", что Навальная в очередной раз призвала снять с России санкции, назвав их "неэффективными" и заявила, что они должны быть наложены исключительно на Путина и российскую верхушку (что уже и так сделано).

Существующие санкции не работают. Они только помогают кремлевской пропаганде говорить: "Посмотрите, что с нами сделал коллективный Запад! Они ввели санкции!" Санкции нужно ввести не против России, а против власти, против Путина лично,

– заявила она.

При этом Навальная якобы забыла, или намеренно не указала, что военно-оборонный сектор страны-агрессора финансируется из средств бюджета, который, как бы россияне этого не отрицали, зависит от санкций. А детали к самолетам, дронов и ракет россияне Кремль теперь вынужден приобретать в обход санкций, или у таких стран, как Иран, Китай или КНДР.

"Либеральным" россиянам, в частности вдове Навального, совсем не интересно, что будет с Украиной и они уже даже не надеются изменить что-то в своей стране. Сейчас их волнует только беспрепятственный въезд в ЕС и сохранение состояния.

Война для "антивоенных россиян" началась в 2022 году, а не в 2014 году. Да, Навальная сказала, что не верила в то, что Путин "начнет войну в Украине" в 2022 году, хотя на момент полномасштабного вторжения война уже длилась 8 лет.