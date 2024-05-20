Вероятно, действовал не один: у нападавшего на Фицо могут быть сообщники
Источник:Dennik N
Нападающий, который несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, мог иметь сообщников. В частности об этом свидетельствует факт удаления учетной записи в сети.
Об этом заявил министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток. Он отметил, что 71-летний нападающий не мог удалить профиль в Facebook, поскольку его сразу задержали.
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У нападавшего на Фицо могут быть сообщники
В полиции рассматривают версию, что 71-летний Юрай Цинтула имел сообщников по покушению на Фицо. В частности, через 2 часа после попытки покушения на премьера в фейсбуке удалили его учетную запись, а также почистили всю историю сообщений. В полиции отмечают, что жена нападающего, вероятно, этого сделать не могла, поэтому следствие проверяет теорию о сообщниках.
Существует версия, что злоумышленник был в определенной группе людей, которые, возможно, шутили по этому преступлению и поддерживали друг друга,
– заявил министр.
Министр обороны Роберт Калиняк отметил, что не исключено, что нападающий общался об убийстве с кем-то из своего окружения. По его словам, более реалистичной является версия, что он действовал не один. В то же время Матуш Шутай Эшток опроверг информацию, что сообщниками стрелка могли быть мужчина и женщина, которые стояли рядом у ограждения.
Покушение на Фицо: главное
- В Гандлове 15 мая после заседания правительства напали на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в политика и нанес серьезные ранения.
- В СМИ была разная информация о состоянии раненого Фицо. Сначала в СМИ сообщали, что жизни премьера якобы ничего не угрожает, однако впоследствии эти сообщения удалили. Позже стало известно, что Фицо перенес несколько сложных операций. Сейчас состояние премьера Словакии тяжелое, но стабильное.
- Нападающий Юрай Цинтула заявил, что устроил стрельбу, поскольку не согласен с политикой правительства. Стоит заметить, что нападающий – известный словацкий писатель и один из основателей литературного клуба DÚHA. Однако кроме литературной деятельности он был активистом либеральной партии Словакии.
- 71-летнего нападающего задержали сразу после стрельбы. Цинтуле грозит пожизненное лишение свободы.