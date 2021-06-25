Нельзя сравнивать 28 террористов и Протасевича, – Бутусов о Зеленском и "вагнеровцах"
Источник:24 канал
Владимир Зеленский признал факт проведения спецоперации с "вагнеровцами" в Беларуси. Фактически, это можно расценивать как признание.
На самом деле президент знал о спецоперации, хотя отрицал ее существование. Об этом заявил журналист Юрий Бутусов.
К теме Ермак рядом со мной не просто так, – Зеленский
Ничего общего между "вагнеровцами" и Протасевичем
Он подчеркнул, что 20 августа 2020 года, через 2 дня после обнародования расследования относительно провала спецоперации, президент Зеленский заявил, что это все "бред, выдумки российской пропаганды, никакой спецоперации не было и слива ее тоже".
Спецоперацию проводили совместно со спецслужбам США и Турции. По мнению Бутусова, президент выразил удовлетворение от того, что спецоперация не состоялась и что российские террористы не были задержаны.
Президент заявил: "Слава Богу, иначе было бы как с посадкой самолета в Беларуси", имея в виду дело с задержанием Романа Протасевича, как пояснил журналист.
Нельзя ставить знак равенства между белорусским оппозиционным журналистом и 28 террористами, вина которых полностью доказана их собственными показаниями, документами, фото- и видеодоказательствами,
– отметил Бутусов.
Он пояснил, что эти 28 преступников находятся в официальном розыске Украины и некоторых других странах мира. Кроме того, они причастны к тяжелым террористическим актам. Большинство из этих террористов причастны к преступлениям непосредственно на территории Украины.
По словам журналиста, эта операция была совместной. В частности, Украина также имела свое место в этом. "Это была согласованная операция, что никоим образом не имеет ничего общего с принудительной посадкой Лукашенко самолета, которой принадлежит одной из стран ЕС", – подчеркнул он.Справка. В Минске 23 мая внепланово посадили самолет, летевший из Афин в Вильнюс. Правоохранители задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу, которые летели этим рейсом.
"Вагнеровцы" в Беларуси и признание Зеленского: главное
- Вблизи Минска 29 июля 2020 года в санатории задержали 33 россиянина.
- Белорусские власти подозревали их в подготовке беспорядков накануне выборов.
- Позже в соцсетях появилась информация о том, что российских боевиков на самом деле планировали задержать украинские спецслужбы.
- Среди задержанных были участники войны на Донбассе, которые воевали на стороне боевиков. Украина направила Беларуси запрос на экстрадицию 28 "вагнеровцев", однако их передали России.
- 24 июня 2021 года Владимир Зеленский заявил, что тогда общался с Александром Лукашенко и хотел предоставить белорусской стороне информацию о задержанных, однако самопровозглашенный президент якобы отказался.
Юрий Бутусов отреагировал на заявление Владимира Зеленского о "вагнеровцах": смотрите видео