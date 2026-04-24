Погиб в собственный день рождения: в Сумской области погиб Герой со Львовщины Юрий Дзюбинский
24 апреля, 08:40
Обновлено - 09:22, 24 апреля

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • Юрий Дзюбинский погиб 13 апреля в Сумской области во время боевого задания, в свой день рождения.
  • Он служил в составе 1 батальона территориальной обороны воинской части А7031 и был уроженцем села Ямполь во Львовской области.

В Сумской области во время боевого задания 13 апреля погиб военный Юрий Дзюбинский. Трагедия произошла в день рождения защитника.

Об этом говорится на фейсбук-странице Мурованской территориальной общины.

Что известно о павшем защитнике Юрии Дзюбинском?

Юрий Дзюбинский родился в 1986 году и был уроженцем села Ямполь во Львовской области.

Защитник погиб, выполняя боевую задачу вблизи населенного пункта Рыжевка, что в Сумской области. Военный проходил службу в составе 1 батальона территориальной обороны воинской части А7031.

Он до последнего вздоха оставался верным Военной присяге и Украинскому народу. Он отдал свою жизнь за свободу, независимость и будущее нашего государства. Его подвиг навсегда останется в нашей памяти как пример отваги, чести и самопожертвования, 
– отметили в Мурованской теробщине.


Юрий Дзюбинский погиб в Сумской области во время боевого задания / Фото из фейсбука Мурованской территориальной общины

О встрече и факте похорон защитника пообещали сообщить позже.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Дзюбинского из-за его гибели. Вечная память и слава Защитнику Украины.

Тяжелые потери Украины на войне

  • В Донецкой области 15 апреля из-за попадания FPV-дрона погиб 39-летний солдат Руслан Энвальт из Каменского. У защитника остались жена, дочь и сын.

  • В ожесточенных боях в Донецкой области также погиб военнослужащий Юрий Гречанюк из Прикарпатья. Он был командиром противотанковых ракетных комплексов в 33-й механизированной бригаде.

  • В Киеве 20 апреля состоялось прощание с младшим сержантом Алиной Рябцевой. Женщина погибла 12 апреля, на Пасху, подорвавшись на мине, дистанционно установленной россиянами.

  • В Харьковской области в результате удара вражеского БПЛА погиб лейтенант Николай Приймак. Защитник был родом из Ровно, защитнику было всего 40 лет. У военного осталась мать, сестра, бабушка и дедушка.

  • Стендап-комик и военнослужащий Артур Петров погиб 18 марта в Купянске-Узловом. Его похоронили на Национальном военном мемориальном кладбище.

  • Сергей Лукьяненко, который служил в ВСУ с 2015 года, погиб на Харьковщине 31 марта 2026 года. Защитник был награжден памятным знаком "За оборону Волчанска" и служил в 57 ОМПБр в 2023 году.

