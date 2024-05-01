Вывозил побратимов: на войне с Россией погиб видеооператор из Луцка Юрий Силюк

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб видеооператор из Луцка и военнослужащий Юрий Силюк.

Трагическую весть сообщил мэр Луцка Игорь Полищук. Через месяц, 1 июня, бойцу должно было исполниться 50 лет.

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Гибель Героя

Защитник погиб в районе населенного пункта Архангельское Покровского района Донецкой области.

Еще один черный день для Самообороны Волыни. Погиб Герой. Еще один защитник города, честный, порядочный человек. Погиб помогая, вывозя собратьев, не на броне, а в гражданском джипе-пикапе,

– написал знакомый погибшего бойца Александр Лесной.

До мобилизации Юрий Силюк долгое время работал на Волынском телевидении и на Hromadske.Volyn, также сотрудничал со всеукраинскими телеканалами.

По данным Института массовой информации, Силюк стал 79 медийщиком, который погиб в результате российской агрессии против Украины.

Попрощались с Героем в родном Луцке 30 апреля. Его похоронили на Аллее Славы в селе Гаразджа.

Они отдали жизнь за Украину

На фронте погиб городской голова Лебедина Александр Бакликов. Он отправился на войну в сентябре 2023 года. Перед отъездом на фронт он заявил, что бывших десантников не бывает и ему невероятно больно хоронить детей.

Также стало известно, что на войне погибла военная и журналистка Алла Пушкарчук, с позывным "Рута". Девушка пошла на войну еще в 2014 после того, как состоялась Революция Достоинства. Жизнь девушки оборвалась в результате вражеского обстрела. Погибла "Рута" 25 апреля на руках у любимого.

На войне с Россией погиб военный 3 батальона бригады "Ураган" Игорь Черноусов с позывным "Торнадо". Трагическую весть сообщил штаб-сержант третьего батальона Президентской бригады Виталий Реминный. По его словам, "Торнадо" был одним из лучших.

Редакциятакже выражает искренние соболезнования всем, кто знал Юрия. Вечная память!