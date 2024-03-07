Защищал наше небо: в результате российской атаки погиб воин Юрий Слепченко

Украина потеряла еще одного защитника. В результате вражеского обстрела 6 марта погиб Юрий Слепченко.

Об этом сообщил его побратим. Борис Эмельдеш рассказал, что Юрий Слепченко защищал украинское небо.

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Погиб Юрий Слепченко

Во время сегодняшнего (6 марта – 24 Канал) прилета погиб наш побратим Слепченко Юрий, которой нес службу сначала в ГФ АЛМАЗ, потом в рядах Вооруженные Силы Украины защищал наше небо,

– сообщил трагическую весть Емельдеш.

Погиб украинский защитник Юрий Слепченко / Фото из фейсбука Емельдеша

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего воина. Вечная память и слава Герою!

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