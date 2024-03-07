Защищал наше небо: в результате российской атаки погиб воин Юрий Слепченко
7 марта 2024, 10:45Читати новину українською
Украина потеряла еще одного защитника. В результате вражеского обстрела 6 марта погиб Юрий Слепченко.
Об этом сообщил его побратим. Борис Эмельдеш рассказал, что Юрий Слепченко защищал украинское небо.
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Погиб Юрий Слепченко
Во время сегодняшнего (6 марта – 24 Канал) прилета погиб наш побратим Слепченко Юрий, которой нес службу сначала в ГФ АЛМАЗ, потом в рядах Вооруженные Силы Украины защищал наше небо,
– сообщил трагическую весть Емельдеш.
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В результате ракетного удара по Одессе погибли 5 человек
- Утром 5 марта российские террористы в очередной раз атаковали Одессу. Оккупанты, вероятно, ударили баллистикой по портовой инфраструктуре.
- В комментарии 24 Каналу спикер ВМС Дмитрий Плетенчук рассказал, что, к сожалению, есть 5 погибших и раненые, количество которых уточняется.
- Владимир Зеленский отреагировал, отметил, и так понятно, с кем мы имеем дело. Президент подчеркнул, что россиянам все равно куда бить.
- "Вот, что мы видим. Это показывает, что нам нужно защищаться", – отметил глава государства.
- Зеленский в очередной раз напомнил, что Украине нужны средства ПВО для того, чтобы обеспечить защиту неба, ведь оккупанты обстреливают и гражданских, и военных, и могут целиться в международных гостей.
- Премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что взрыв прогремел близко от него. Подчеркнул: "Мы не успели уйти в укрытие".