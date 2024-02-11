Бои за Рубежное, выход из окружения в Волновахе: факты о Содоле, возглавившем Объединенные силы

Владимир Зеленский 11 февраля назначил нового командующего Объединенных сил ВСУ. Им стал генерал-лейтенант Юрий Содоль.

До этого военный был командующим Морской пехоты Военно-морских сил ВСУ. Что известно о деятельности нового руководителя Объединенных сил – рассказывает 24 Канал.

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Участие в боях с 2014 года

Генерал-лейтенант Юрий Содоль, как и другие военные в обновленном руководстве Вооруженных Сил Украины, оборонял страну от оккупантов начиная с 2014 года. Тогда он занимал должность командира 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

Его бригада побывала в самых горячих точках – в частности участвовала в боях за Рубежное, в штурме Ямполя, обороне Донецкого аэропорта, прикрывала выход украинских сил из Дебальцево.

В январе 2015 года Содоля назначили первым заместителем командующего Десантно-штурмовых войск. В течение 2015 года дома генерал был 59 суток из 365 – остальные дни он воевал в зоне АТО. В марте 2018 года Юрий Содоль стал командующим морской пехоты ВМС Вооруженных Сил Украины – кем и был до февраля 2024 года.

Новым командующим Объединенных сил ВСУ стал Юрий Содоль / ArmyInform

Награды военного

28 февраля 2022 года Юрий Содоль получил звание Герой Украины. Отмечается, что в боях за Волноваху вывел людей из-под удара врага и организовал успешное контрнаступление. Отмечается, что благодаря его действиям удалось спасти сотни бойцов. Кроме этого, он участвовал в обороне Мариуполя.

Кроме того, он был награжден медалью "За воинскую службу Украине" в 2010 году и получил почетные ордена "За мужество" 3-й степени в 2014 году и Богдана Хмельницкого 3-й степени в 2015 году.

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