Убил беременную террористку: в России выпустили из тюрьмы и бросили на войну командира боевиков

Недавно в России выпустили из тюрьмы экс-командира боевиков Юрия Свиридова по прозвищу "Мачете". Его уже бросили на фронт в Украину.

Свиридова приговорили в 2019 году к 13 годам лишения свободы. Тогда же он жестоко убил беременную террористку.

Важно Для участия в войне: оккупанты освобождают заключенных убийц и отправляют их на Донбасс

Что известно об экс-командире боевиков, выпущенном из тюрьмы

В 2017 году Свиридов изнасиловал и убил свою беременную подчиненную Анастасию Ткачеву. Это произошло на оккупированной Донецкой области.



Свиридов убил беременную подчиненную Анастасию Ткачеву / фото из телеграм-канала Дениса Казанского

Позже российского террориста вывезли в Россию и начали судить в Ростове-на-Дону.

Одна из пропагандисток Юлия Скубаева сообщала, что также Свиридов был наркозависимым.



Свиридов был наркозависимый / Скриншот

Теперь же после освобождения из тюрьмы убийца присоединился к российской оккупационной армии – его отправили на фронт.

И вот теперь психопата, убийцу и насильника выпустили на свободу, вооружили и отправили убивать украинцев. О прибытии Мачете на фронт радостно сообщил такой же людоед – друг Стрелкова Михаил Полинков. Других героев у русского мира нет,

– отметил активист Денис Казанский.

Убийцу Свиридова выпустили из тюрьмы / фото из телеграм-канала Дениса Казанского

В России помиловали 5 тысяч зэков, воевавших в Украине

Недавно глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что с войны против Украины вернулись более 5 тысяч завербованных заключенных. Якобы всех их помиловали.

По его словам, только "0,31% совершили повторное преступление в течение месяца" после возвращения из зоны боевых действий.

Кстати, ранее британская разведка отчитывалась, что в полномасштабной войне в Украине погибли около половины заключенных, которых завербовали в ЧВК "Вагнера".