Похоже, Путин давно предупредил Си о неадекватности ядерных угроз Медведева, – политтехнолог

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль допустил передачу оружия Украине. Заместитель Совбеза России Дмитрий Медведев "взорвался" угрозами, что в ответ они будут поставлять Северной Корее "новейшее вооружение". На самом деле это просто истерика экс-главы Кремля.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он предположил реакцию Китая на несанкционированные поставки оружия в Северную Корею.

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"Думаю, что у Владимира Путина и Си Цзиньпина есть определенная договоренность. Как будто Путин сказал Си: "Не обращай внимания. Этот мой полуадекватный пудель там воет, но так нужно. Пусть воспринимают его как адекватного и чувствуют угрозу", – считает политтехнолог.

Медведеву позволяют "лаять"

Тизенгаузен отметил, что угрозы Медведева – это просто слова. Он вспомнил, как экс-президент России пугал Украину ядерными ударами в случае, если с Крымским мостом "что-нибудь произойдет".

Мы помним, что с Крымским мостом "что-то произошло", а ядерных ударов не было. У Медведева есть определенный карт-бланш для озвучивания радикальных тем. Это такой "недоЖириновский", но этот имеет серьезную должность,

– заметил он.

Политтехнолог подчеркнул, что Кремль позволяет Медведеву "лаять", однако Украине не следует воспринимать его заявления всерьез.

Тизенгаузен об угрозах Медведева: смотрите видео

Что повлияло на позицию Сеула

Борис Тизенгаузен напомнил, что ранее в Южной Корее было четкое условие: не предоставлять оружие ни одной из сторон войны. По его мнению, Сеул мог изменить решение под влиянием США.

"Никто не отменяет влияния США. К примеру, от Штатов Южная Корея может получить новейшие образцы оружия прежде всего для того, чтобы сдерживать Северную Корею", – добавил политтехнолог.

Заявление Южной Кореи и угрозы Медведева: коротко