США отправят на учения в Южную Корею стратегические бомбардировщики

5 ноября 2022 , 18:04
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Источник:

Reuters

США отправят стратегические бомбардировщики B-1B на обучение в Южную Корею. Совместные военные учения двух стран продлили на день из-за провокации КНДР.

Военные воздушные силы США планируют привлечь стратегические бомбардировщики B-1B в субботних военных учениях США и Южной Кореи.

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Учения США и Кореи длятся около недели

С понедельника, 31 октября, Сеул и Вашингтон начали воздушные учения "Бдительный шторм". Их продлили на день до субботы из-за провокации со стороны Северной Кореи.

Что известно о провокациях Северной Кореи

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Автор: Анастасія Кушпіт