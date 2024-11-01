Южная Корея отправит специалистов в Украину: Зеленский раскрыл детали сотрудничества

После новости относительно привлечения северокорейских войск к войне в Украине всех интересует, как будет помогать Южная Корея Киеву. Владимир Зеленский заявил, что ждут специалистов из этой страны, но не только их.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского. В то же время западные СМИ привели данные о том, что Сеул ограничится только отправкой аналитиков в Украину.

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Как Южная Корея поможет Украине

Мы ждем группу анализа: это официально в средствах массовой информации. Официально Южная Корея отметила, что отправит к нам специалистов. Мы будем рады их видеть. Мы, безусловно, обменяемся теми данными, которые есть у нас. Мы, безусловно, будем рады нашему сотрудничеству. Я считаю, что это важно. Мы за углубленные отношения между нами и Южной Кореей. Мы бы очень хотели помощи из вашего опыта в противовоздушной обороне. Мы бы хотели так же продолжать работать в оборонно-промышленном комплексе,

– заявил президент.

Он добавил, что это было бы абсолютно справедливо, ведь Северная Корея помогает артиллерией и ракетами России. Поэтому помогать Украине – в интересах Сеула.

Киев хотел бы получить ПВО, потому что не успевает построить полностью противовоздушный щит против России, поскольку у Украины большая территория, а в России много ракет. Также время начать обмениваться разведданными, как это делают со странами ЕС и США. Именно об этом будут говорить во время приема делегации из Южной Кореи. Затем для руководства страны подготовят подробную адженду.

Взамен Сеул получит возможность видеть, на что способна Северная Корея. Пока страна не поддерживала Украину оружием, а Киев не просил, например, 155-миллиметровые снаряды или другое оружие. До сих пор обе страны вели себя сдержанно, но вскоре Украина отправит в Южную Корею своего представителя.

"Сейчас, после того как Северная Корея получила реальный официальный статус людей, которые пришли воевать против граждан Украины, наш запрос будет детальным. Он будет вместе с моим представителем, который приедет в Южную Корею в ближайшее время. И мы будем говорить об оружии. Я не знаю, что мне ответит Южная Корея, но мы бы очень хотели, чтобы нам помогли. Да, принимая во внимание и артиллерию, и противовоздушную оборону, и еще некоторые важные непубличные вещи", – сказал Зеленский.