Abrams на корейский манер: Сеул предоставит Украине машины для разминирования

Южная Корея пообещала передать Украине две машины K600 Rhino для разминирования территории. В Сеуле предостерегли Киев от использования этой техники в других, отличных от гуманитарных целях.

Машины K600 Rhino – наиболее боевое оборудование, которое Южная Корея отправляла в Украину. К тому же эти "тральщики" не что иное, как "переработанные" танки M1 Abrams.

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Обещание Сеула

Ранее Южная Корея уже отправляла в Украину старые миноискатели. В этот раз в дополнение к ним корейское правительство решило прислать машины Rhino, построенные на основе танков M1 Abrams южнокорейского образца.

Сеул принял такое решение после того, как еще во время майского саммита G7 в Хиросиме президент Юн пообещал Зеленскому отправить нелетальное оборудование, а затем подтвердил обещание в июле во время визита в Киев.

В то же время, по данным СМИ, Сеул будет просить Украину использовать эти машины только для гуманитарных целей, опасаясь реакции России.

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