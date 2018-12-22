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      Южное дерби откроет третий круг Суперлиги по баскетболу

      2 Читати новину українською
      "Одесса" дома примет "Химик"
      "Одесса" дома примет "Химик"

      Накануне Нового года, календарь Суперлиги по баскетболу приготовил для болельщиков настоящий подарок: южное дерби "Одесса" – "Химик".

      Это будет уже третья встреча команд в рамках чемпионата в этом сезоне: в обоих случаях сильнее были хозяева. Что касается позиций в турнирной таблице, то здесь успешнее "Химик", который борется с БК "Запорожье" и БК "Днепр" за первую строчку. "Одесса" же пока пытается прорваться в верхнюю часть таблицы.

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      Для обеих команд турнирные очки очень важны, потому что вся борьба еще впереди и это будет лишь первая игра третьего круга Суперлиги Пари-Матч. А если учесть статус дерби этого матча, нас явно ждет интересное противостояние, которое нельзя пропускать.

      Вот что думает по этому поводу, главный тренер БК "Химик" Виталий Степановский:

      - Готовимся в обычном режиме, как и к любой команде. Хорошо, что у нас было на два дня больше времени, чем у "Одессы". Мы свой матч провели с "Днепром" 17 декабря, а они 19-го. Для меня принципиальных соперников нет, важна каждая игра. А вот для болельщиков все немного иначе, безусловно, это дерби. Хочется, чтобы был полный зал и хорошая атмосфера.

      - Какое настроение у команды перед праздниками?

      - Рабочее. Несмотря на праздники все понимают, что надо работать. Так, календарный год подходит к концу, но пауза у нас небольшая, всего два дня.

      - Для вас важно завершить год на первом месте в таблице?

      - Не думаем об этом, думаем о каждой игре отдельно. Будем смотреть на свое место в таблице после окончания сезона, а сейчас все идут в чемпионате очень плотно. Нет смысла даже итоги подводить, все команды провели разное количество матчей. Поэтому не видно объективной картинки.

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      - В этом году Суперлига Пари-Матч подарила болельщикам много интриги.

      - Думаю, так будет и в 2019 году. Даже интереснее. Потому что, например, "Черкасские Мавпы" находятся не на своем месте и будут еще прибавлять. И "Политехник" набрал ход. Так что все еще впереди.

      Напомним, матч "Одесса" – "Химик"состоится в субботу 22 декабря. Начало в 16:00

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      Теги: Спорт БК Одесса БК Химик Баскетбол чемпионат Украины по баскетболу
      Источник: 24 Канал
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