Оккупанты применили аэрозольные "слезоточивые" гранаты, – Генштаб
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Российские террористы продолжают делать все, чтобы уничтожить мирные украинские города. За прошедшие сутки они применили аэрозольные "слезоточивые" гранаты.
Это также подтверждает, что недавно на дроне россиян обнаружили аэрозольную гранату К-51. К счастью, этот беспилотник удалось уничтожить.
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Оккупанты применили "слезоточивые" гранаты
Как рассказали в Генштабе ВСУ, за минувшие сутки на Авдеевском и Марьинском направлениях враг вел безуспешные наступательные действия. Однако захватчики применили аэрозольные "слезоточивые" гранаты нелетального действия в районах населенных пунктов:
- Новокалиново,
- Ласточкино,
- Первомайское,
- Марьинка.
Так что враг обстрелял более 10 населенных пунктов. Среди них – Новокалиново, Красногоровка, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
Кроме этого, за 3 дня пограничники обезвредили 8 вражеских беспилотников. Один из сбитых дронов бойцами Луганского пограничного отряда имел систему сброса с аэрозольной "слезоточивой" гранатой К-51. Эти боеприпасы распыляют вещество, поражающее дыхательные пути.
Россияне атаковали Украину дронами: что известно
- В ночь на 28 марта около 00:30 военнослужащие Сил обороны Северщины ликвидировали беспилотник вблизи одного из населённых пунктов Черниговщины.
- В Киеве ПВО уничтожила все цели, а в Святошинском районе столицы упали обломки. Там возник пожар, охвативший 200 квадратных метров.
- В районе воздушного пространства столицы обнаружили и уничтожили 12 иранских дронов-камикадзе "Шахид".
- Всего оккупанты для атаки использовали 13 дронов-камикадзе "Шахид". Кроме того, применили один разведывательный БПЛА "Гранат-4". Силам ПВО удалось ликвидировать 13 воздушных целей.
- Один "Шахид" попал по частному предприятию в Днепре – там произошел сильный пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.