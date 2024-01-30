"Последнее окно возможностей": к чему Украине следует готовиться в 2024 году
Для украинцев 2024 год очень важен. Для победы в войне Украине необходимо единство внутри страны, с международными партнерами, развивать военно-промышленный комплекс и экономику.
Это 24 Каналу заметил политолог-международник Руслан Осипенко. По его словам, 2024 год – это как последнее окно возможностей перед сложной ситуацией.
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"У нас 2024 – это как последнее окно возможностей перед сложной ситуацией 2025 года. Вот так нужно относиться к 2024 году", – подчеркнул он.
Что нужно украинцам для победы
Руслан Осипенко отметил, что украинцам необходимо единство внутри страны, единство со странами-партнерами. Также важна развитая экономика, содействие бизнесу, чтобы он приобщался к государственным программам. Кроме того, прежде всего важно развивать ВПК.
Без ВПК никуда. Нужно поддерживать тыл, он дает возможность выигрывать войны. Но без технологий, технологического вооружения мы не можем дать ответ России. Поэтому нам нужны технологии, технологический ВПК. Это минимальные условия, чтобы мы побеждали на поле боя,
– подчеркнул политолог-международник.
Когда Украина сможет победить Россию: главное
- Президент Украины Владимир Зеленский назвал условиедля победы над Россией. Украинский лидер заявил, что победа будет возможной, если такие союзники, как США, Великобритания и Европа в целом, будут оставаться едиными с Украиной. Также он отметил, что Китай играет ключевую роль в давлении на Россию относительно прекращения наступления и вывода оккупационных войск с территории нашего государства.
- Командующий Военно-Морскими Силами ВСУ Алексей Неижпапа рассказал, как победить кремлевского диктатора Владимира Путина. Вице-адмирал сказал, чтобы склонить чашу весов в войне на свою сторону, Украине нужно разрешение от международных партнеров использовать западное оружие, в частности, дальнобойные ракеты по военным объектам на территории России. По его мнению, это изменит ход войны в пользу Украины.
- Заметим, что в Украине часто говорят о том, что победа в войне завершится выходом на границы 1991 года. Однако, кроме этого, единственный финал – это полноценный политический проигрыш России. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк подчеркнул, что Путин, его окружение, вся российская элита должна проиграть. Также должна произойти революция в России. Это невозможно, если Россия оставит свое присутствие на временно оккупированных территориях Украины.