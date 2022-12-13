Света может стать больше: к системе подключили выведенный из строя обстрелами энергоблок АЭС

В Украине к сети удалось подключить украинский энергоблок-"тысячник". По данным Минэнерго, все энергоблоки на подконтрольной Украине территории работают.

В министерстве сообщили, что все энергоблоки работают на максимальной мощности. Также в Энергоатоме объяснили, что именно изменит это подключение.

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Сегодня, 13 декабря 2022 года, в 01:09 подключили к электросети последний энергоблок-"тысячник" Энергоатома (мощностью 1000 мегаватт), продолжается набор мощности… Следовательно, энергосистема получила дополнительных 1000 мегаватт электроэнергии,

– заявили в Энергоатоме.

Также там пояснили, что удалось отремонтировать повреждения, полученные этим энергоблоком в результате атак россиян по энергосистеме 23 ноября 2022 года.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что это еще один шаг к стабильности энергосистемы.

9 энергоблоков в Украине работают

"Все 9 энергоблоков отечественных атомных электростанций, которые находятся на подконтрольной Украине территории, работают для обеспечения потребностей населения и экономики страны", – подтвердил Галущенко.

Кроме того, в Минэнергетики напомнили, что:

не работают шесть энергоблоков-"тысячников" на территории временно оккупированной Запорожской атомной электростанции;

эти энергоблоки потребляют ориентировочно 100 мегаватт на собственные нужды от энергосистемы Украины;

включение ЗАЭС блокирует Россия.

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