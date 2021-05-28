Выглядит бодрой и здоровой, – к задержанной Сапеге впервые впустили адвоката

Девушку Романа Протасевича Софию Сапегу задержали вместе с журналистом в Минске 23 мая. К ней впервые впустили адвоката.

Защитником гражданки России стал Александр Филанович. Первая встреча адвоката с Романом Протасевичем состоялась 27 мая.

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Что рассказал адвокат

После встречи адвокат заявил, что София Сапега не теряет бодрость духа и надеется на скорейшее разрешение этой ситуации.

Она (Сапега – 24 канал) выглядит бодрой и здоровой. По ее словам, никакого физического насилия к ней с момента задержания не применяли,

– отметил Филинович.

Задержание и заключение Софии Сапеги: главное