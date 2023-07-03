Еще и не такие чудеса возможны: как морпехи сбили вертолет врага из "Джавелина"
Украинские морские пехотинцы 2 июля на Бердянском направлении сбили российский ударный вертолет Ка-52 из переносного противотанкового комплекса "Джавелин". Теоретически это действительно возможно.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, были случаи, когда ракеты сбивали с помощью крупнокалиберного пулемета.
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Феномен украинских защитников
Мусиенко отметил, что ракета "Джавелин" перед заходом на цель делает это дугой, заходит сверху. Если российский вертолет Ка-52 летел низко, то нанести удары по нему возможно.
Военный эксперт напомнил, что за время полномасштабного вторжения были разные случаи: ракеты сбивали с помощью крупнокалиберного пулемета и даже подручными средствами.
Многие не верили, что это возможно. Кстати, в этом феномен: как украинские силы, имея меньшее количество оружия, сил, средств, дают достойный отпор врагу, в частности, через реализацию казалось бы таких нетипичных и креативных решений. Но это работает, главное, что есть результат,
– подчеркнул он.
Мусиенко о сбитии вертолета Ка-52: смотрите видео
Сбитие К-52 из "Джавелина": что известно
- Морские пехотинцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского на Бердянском направлении уничтожили дорогостоящий российский вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор". Это 309-й вертолет оккупантов, который ликвидировали украинские защитники.
- Стоит отметить, что стоимость одного "Аллигатора" – 484 миллиона рублей. До полномасштабного вторжения у россиян было на вооружении около 90 единиц.
- Кроме того, в последнее время Силы обороны уничтожили значительное количество этих вертолетов. 23 июня был ликвидирован очередной Ка-52. Как сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, это был 7 вертолет за неделю, уничтоженный украинскими силами.