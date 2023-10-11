Кабмин максимально упростил механизм ввоза дронов и деталей для них, – Шмыгаль
Источник:Денис Шмыгаль
Правительство приняло ряд важных изменений, уменьшающих бюрократию при ввозе дронов. В частности, больше товаров для противостояния агрессору может ввозиться без разрешения Госслужбы экспортного контроля.
В настоящее время крайне важно наладить поставки и производство дронов. В частности, недавно Сергей Притула, Сергей Стерненко и Игорь Лаченков объявили о новом сборе – 175 миллионов на 100 беспилотников.
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Меньше бюрократии при ввозе дронов
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что 11 октября Кабмин принял ряд важных поправок по экспорту дронов, максимально упростив процедуру их ввоза. Правительство расширило список товаров военного назначения и двойного использования, которые могут импортироваться без разрешения Госслужбы экспортного контроля.
Сегодня отдельным постановлением упрощаем импорт сырья для производства боеприпасов и боевых частей БПЛА. Это обеспечит наши потребности и позволит нарастить выпуск беспилотников,
– сообщил Денис Шмигаль.
Премьер-министр добавил, что в текущем году производство уже выросло в сотню раз, и вырастет еще больше. Украина делает ставку на развитие собственного военно-промышленного комплекса. Отдельно министр упомянул "Армию дронов". Также государство будет развивать сотрудничество с другими странами в производстве оборудования.
Дроны – важная составляющая этой войны
- В начале октября Михаил Федоров сообщил, что операторы беспилотников всего через неделю поразили 220 единиц вражеской техники. Отдельно украинцы побили рекорд по уничтоженной артиллерии Россия – оккупанты лишились 69 орудий и 17 самоходных установок.
- Также в октябре украинские дроны атаковали стоянку российских вертолетов в районе Адлера, расположенного в русском Сочи. Это стало результатом совместной операции ГУР и ВМС Украины.
- Тогда же ударные дроны атаковали Смоленский авиационный завод, где производили ракеты Х-59. Три из четырех дронов попали в цель, нанеся значительные повреждения производственным мощностям.