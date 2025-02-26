Кабмин сегодня рассмотрит текст соглашения о полезных ископаемых с США, – Шмыгаль

Украинское правительство рассмотрит текст соглашения по полезным ископаемым с США. Это произойдет уже сегодня, а именно 26 февраля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в эфире национального марафона.

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Что сказал Шмыгаль о рассмотрении текста соглашения с США правительством

По словам Дениса Шмыгаля, соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США уже подготовлено.

Сегодня правительство будет рассматривать текст этого соглашения, уполномочивать министров для дальнейшего подписания во время переговоров президентов Украины и Соединенных Штатов относительно гарантий безопасности,

– отметил Шмыгаль.

По словам главы правительства, в преамбуле соглашения четко написано, что: "Принимая во внимание, что американский народ желает инвестировать вместе с Украиной в свободную, суверенную и безопасную Украину", поэтому основным приоритетом, безусловно, является составляющая безопасности этих договоренностей.