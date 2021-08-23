С Кабула вылетел самолет с более чем 100 украинцами, – МИД
23 августа 2021 , 13:12Читати новину українською
Источник:24 канал
Украина продолжает эвакуацию своих граждан из Афганистана, где власть захватили талибы. 23 августа с Кабула в Киев вылетел еще один самолет.
Такой информацией поделился министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. 23 августа он выступил во время саммита Крымской платформы.
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"Пока мы обсуждаем вопрос Крыма, еще один украинский самолет отправился", – отметил Кулеба. По его словам, на его борту находится более 100 украинцев.Обратите внимание! Накануне Украина согласилась помочь в вывозе беженцев из Кабула. О совместной операции по эвакуации договорились с США.
Эвакуация украинцев из Афганистана: что известно
- Впервые украинский самолет прибыл в Афганистан в ночь на 16 августа. Тогда из страны удалось эвакуировать лишь 8 украинцев, и в то же время 72 иностранцев.
- Второй эвакуационный борт доставил людей из Кабула в Киев 22 августа. На борту самолета находились 83 человека, из них – 31 гражданин Украины.
- Тогда глава ОП Андрей Ермак уточнил, что в Афганистане остается более 100 украинцев и пообещал, что их заберут на родину уже в ближайшие дни.
- Афганцы поблагодарили украинских военных за то, что помогли вырваться из захваченной талибами страны. "Они – настоящие герои", – подчеркнула одна из эвакуированных.