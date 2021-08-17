В Кабуле остались лишь 3 посольства, в том числе России

В столице Афганистана продолжается эвакуация международного сообщества. Сейчас там продолжают работать только 3 посольства – России, Китая и Пакистана.

Последней страной, которая эвакуировала свое посольство в Кабуле, стала Индия. Специальным рейсом посла страны и других сотрудников доставили на родину.

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В Кабуле работают только 3 посольства

По состоянию на 17 августа в Кабуле остались работать лишь 3 посольства – России, Китая и Пакистана.

В Москве ранее сообщили, что эвакуируют только часть сотрудников своего посольства. Посол России Дмитрий Жирнов заявил, что намерен встретиться с представителями "Талибана" для обсуждения вопросов безопасности сотрудников дипмиссии.

Что касается Китая, то их посольство в Афганистане не прокомментировало свои дальнейшие планы. В то же время дипломаты предупредили местных китайских жителей "уделять пристальное внимание ситуации с безопасностью".

Кроме того, Индонезия заявила, что сохранит "небольшую дипломатическую миссию" в стране, хотя и эвакуирует свое посольство.

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