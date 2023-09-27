Новые лица и шаг к цифровизации: Кабмин назначил новых заместителей министра обороны

Кабинет Министров Украины назначил трех новых заместителей министра обороны Рустема Умерова. Отдельный акцент структура сделает на цифровой трансформации.

В списке новоназначенных нет уволенных ранее заместителей Алексея Резникова. Важно добавить, что единственным из восьми не потерявших свой пост стал Александр Павлюк.

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Новые лица в Минобороны

Кабмин 27 сентября назначил на должность троих новых заместителей министра обороны. Ими стали Юрий Джигир, Наталья Калмыкова, а также Екатерина Черногоренко. Последняя станет новым заместителем по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации.

Как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, он с начала основания Минцифры работал вместе с Екатериной Черногоренко. В частности, она занималась запуском электронных больничных, єМалятко, а впоследствии — и Армии дронов. К тому же, она смогла масштабировать проект от фандрейзинга на беспилотники до обширной государственной программы. В команде Рустема Умерова Екатерина будет заниматься цифровой трансформацией Минобороны.

Что касается других кандидатур, то Юрий Джигир в прошлом был заместителем министра финансов Украины. Он работал над реформами финансирования здравоохранения, образования, социальных услуг и социальной защиты. С 2015 года он был внештатным советником, пока в 2018 году его не назначили заместителем.

Наталья Калмыкова возглавляет Украинский ветеранский фонд. С 2017 по 2021 год она была руководителем военного отдела фонда "Вернись живым". Позже два месяца занимала должность советника по гендерным вопросам Командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Изменения с приходом Умерова