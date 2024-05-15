Путину нужны кадровые перестановки: как это повлияет на ход войны в Украине

Кремлевский диктатор Владимир Путин провел ряд кадровых изменений в России, которые были ему очень нужны. После так называемых "выборов" ему необходимо было хоть как-то сменить правительство.

В то же время среди назначений нет никаких новых лиц. Это 24 Каналу отметил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

Читайте также Выбивал деньги из бизнеса и имеет медаль от МО: кто такой Андрей Белоусов, который будет вместо Шойгу

"Путин считает, что перезапустил свой срок, стал новым президентом. Он не мог отказаться от Михаила Мишустина как от премьер-министра. Поэтому ему нужно было немного перетасовать колоду. Немного, потому что в администрации практически ничего не изменилось, за исключением нескольких людей", – сказал он.

Хорошие новости для Украины

Сергей Жирнов отметил, что Путин снял с должности министра обороны Сергея Шойгу, но не мог выгнать его на улицу. Потому что тогда диктатор показал бы, что не настолько все "по плану", как он говорит.

Поэтому для Шойгу отдали должность секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. В то же время Патрушев стал помощником Путина. Однако у него даже не будет собственного кабинета в Кремле.

Новоназначенного Андрея Белоусова, который теперь будет возглавлять российское минобороны, понизили в должности. На должность министра обороны назначили гражданское лицо, которое является формально экономистом. Кроме того, сейчас с должностей "убирают" заместителей Шойгу.

Кадровые изменения в России – это очень хорошая новость для Украины. Ведь пока Белоусов будет разбираться, кого оставлять, кого увольнять, как действовать и так далее, то работа в российском министерстве обороны будет значительно менее эффективной.

Министерство обороны сейчас будет обезглавлено. Для Украины это означает, что в течение ближайших 6 месяцев в министерстве обороны России вообще не будет ничего работать. Это даст вам возможность наконец дождаться поставок вооружений и бить эту армию, которая потеряла голову в Москве. У нее осталось тело в виде Герасимова и самой армии с генералами,

– подчеркнул экс-агент КГБ.

С другой стороны, плохо, что начальник российского генштаба Валерий Герасимов остался на месте. Путин решил, что нельзя менять все кадры, поэтому оставил некоторых лиц на местах. А оккупантами на фронте прежде всего руководит именно генштаб.

Экс-сотрудник Службы внешней разведки убежден, что российскому диктатору подсказывают, какие кадровые изменения лучше провести. Ведь между чиновниками в России продолжается борьба, поэтому они часто приносят Путину компромат друг на друга.

Кадровые изменения в России: главное