Он в плачевном состоянии: что на самом деле со здоровьем Кадырова и почему вышел на связь

Длительное отсутствие в публичном пространстве ставленника Москвы Рамзана Кадырова продолжает подогревать слухи о его возможной болезни. Видео, которым чеченский узурпатор попытался перекрыть эти слухи, никого не убедило.

Об этом 24 Каналу рассказал глава правительства Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев. По его мнению, Кадырова используют российские кураторы для удержания покоя в регионе.

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Болезнь Кадырова реальна

По информации Закаева, правой руке Кадырова Адаму Демильханову, раненному в Украине, ампутировали ногу. Кадры, опубликованные российским ставленником, свидетельствуют о том, что его здоровье под большим вопросом.

Не вызывают сомнений и проблемы со здоровьем самого Кадырова. Хотя конкретики по его диагнозу у главы чеченского правительства нет.

"Это фото, опубликованное Кадыровым, было сделано по инициативе зависимых от него людей. Ведь опровержение болезни Кадырова позволит его кураторам дольше продержаться на своих должностях", – убежден Закаев.

Ахмед Закаев о таинственной болезни Кадырова: смотрите видео

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