Кадыров поставил Пригожина на место: чего на самом деле хотел главарь "Вагнера"
После того как Пригожин заявил, что вроде бы готов вывести 10 мая своих наемников из Бахмута, с заявлением выскочил Кадыров и подчеркнул готовность заменить их. Впрочем, "бросать своих джигитов на убой" он действительно не готов, поскольку они – гаранты его жизни.
Об этом в эфире 24 Канала сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он объяснил стычку между Пригожиным и Кадыровым.
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Кадыров бережет своих
Кадырову крайне важно сохранить свою немногочисленную армию, поскольку она является гарантом его жизни. По словам Яковенко, почти половина людей в Чечне, а также многие из эмиграции мечтают свести счеты с Кадыровым.
"Вот эти люди (бойцы – 24 Канал) – гарант. Несмотря на то, что формально относятся к Росгвардии, подчиняются они ему лично", – отметил он.
Игорь Яковенко о стычке Кадырова и Пригожина: смотреть видео
Кадыров vs Пригожин
Яковенко напомнил, некоторое время Кадыров и Пригожин шли бок о бок, когда вместе критиковали Шойгу и Герасимова. Впрочем, в определенный момент с Кадыровым поговорил Путин и приказал успокоить "друга Женю".
"Это он и сделал, правда, не очень членораздельно, но, мол, есть один создатель – Путин и будем умирать мы за Путина. Имей в виду, друг Женя", – объяснил оппозиционный журналист.
Он подчеркнул, что Пригожин проглотил публичную пощечину от Кадырова, несмотря на свой вспыльчивый характер.
Со стороны Пригожин, который за словом в карман не лезет, в данном случае ничего не сказал – съел. Ему дали публичную пощечину, он стерпел ее от Кадырова. Я думаю, что Кадыров не позволит уйти Пригожину с поля боя. А тот уж очень хочет уйти и сохранить некоторую часть наемников. Он хочет уехать в Африку, там скоро будет свое перераспределение. Но пока его никто не пускает,
– резюмировал Игорь Яковенко.
Деятельность Кадырова: последнее
- Самопровозглашенный лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности заменить наемников ЧВК "Вагнера" на фронте. Впрочем, его отряды совсем небоеспособны. Вероятно, таким образом Кадыров ищет для себя перспективы.
- Предполагается, что Кадыров и Пригожин намеренно разыграли этот театр с перемещением своих отрядов. Речь даже о том, что угрозами Кадыров мог шантажировать российское МО предоставить Пригожину боеприпасы.
- Об общей игре на публику может и говорить желание Пригожина идти в политику, а Кадыров в свою очередь ищет союзника для себя, потому что он не является самостоятельной политической единицей.