Назревает новый батл: вслед за Пригожиным Кадыров захотел отправить своих боевиков под Белгород

Так называемый глава Чечни Рамзан Кадыров решил присоединиться к "флешмобу" по отправке войск в Белгородскую область. Так, он предложил перебросить 70 тысяч кадыровцев на защиту Белгородщины от "врагов".

Кадыров подчеркнул, что его войско якобы "ждет приказ от президента". Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Кадыров предлагает отправить солдат в Белгородскую область

Глава Чечни отметил, что общее количество чеченских бойцов в батальонах и полках силовых и военных структур якобы превышает 70 тысяч человек. По его словам, все они якобы "прошли подготовку в российском университете спецназа", а также "экипированы новейшим оружием".

Кадыров также отметил, что его солдаты готовы выполнить любой приказ верховного главнокомандующего России. Чеченский глава считает, что это все нужно "ради защиты нашего государства и граждан".

В заключение он добавил, что отправка кадыровцев в Белгородскую область "была бы хорошим решением". Поэтому он и его военные якобы "готовы и ждут приказа".

Пригожин также хочет перебросить вагнеровцев в Белгород

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин пригрозил российскому военному командованию, что отправит своих наемников в Белгородскую область.

По мнению аналитиков американского Института изучения войны, Пригожин может преследовать сразу несколько целей. Это может быть самопиар, или желание перебросить войско туда, где продолжаются более скромные боевые действия.

Кроме этого, "повар Путина" отметил, что его наемники якобы желают "защитить российский народ". Мол, ЧВК будет защищать границу России, выполняя работу минобороны.

Между Пригожиным и Кадыровым вспыхнул конфликт