Санкции мешают комфорту отдельных россиян: что в этом русле решил сделать Кадыров

Самопровозглашенный лидер Чечни Рамзан Кадыров предложил США снять с его семьи санкции в обмен на украинских пленных. Очевидно, для родственников террориста важно иметь возможность бывать на Западе.

Такое заявление Кадырова доказывает, что многим россиянам сейчас некомфортно из-за западных санкций. Это 24 Каналу заметил блоггер, политолог Сергей Запорожский.

Читайте также Возвращает кровную месть: почему Путин позволяет Кадырову делать все, что вздумается

Санкции работают

Сергей Запорожский предположил, что Кадыров сделал такое заявление не из-за утраченных активов на Западе, ведь, вероятнее всего, их у него было не так много. Гораздо больше денег он получает от Владимира Путина.

Возможно, для семьи самопровозглашенного лидера Чечни важно иметь возможность свободно передвигаться по странам Запада. Эти слова Кадырова показывают, что западные санкции действуют.

Что же теперь говорить о российских чиновниках, у которых арестовали дома, квартиры, яхты, выгнали семьи из Европы. Это значит, что эта сенсационная история, которая мешает комфорту жизни хозяев России, работает. Хотелось бы, чтобы она работала еще жестче,

– подчеркнул политолог.

Рамзан Кадыров: последние новости