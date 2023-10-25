Новый кадыровский батальон: какова цель его создания

Самопровозглашенный лидер Чечни Рамзан Кадыров создаст новый батальон имени шейха Мансура. Таким образом он хочет реанимироваться в глазах российской власти и чеченского народа, а также мотивировать своих боевиков.

Такое мнение 24 Каналу озвучил правозащитник, общественный деятель из Республики Ичкерия Муса Ломаев. Дело в том, что кадыровские отряды "Ахмат" не показали никаких успехов на фронте.

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Кадыров хочет реанимироваться

Муса Ломаев отметил, что все богатства, которые имеет Кадыров – благодаря кремлевским деньгам. Поэтому чеченскому террористу нужно чем-то платить. Однако его боевики никак не проявили себя на войне против Украины.

Сейчас вполне логично реанимировать себя в глазах России и мотивировать бойцов, людей, заинтересованных в войне против Украины именно чеченской национальности. Назвав этот батальон именем нашего национального героя, Кадыров надеется извратить историю, чтобы бессознательные чеченцы могли присоединиться к этой авантюре и принять участие в войне,

– считает он.

Общественный деятель из Республики Ичкерия убежден, что состав у нового батальона будет такой же, как у отрядов "Ахмат".

Кроме того, уже существует подразделение имени шейха Мансура. Это чеченские добровольцы, эффективно воюющие на стороне Украины против российских оккупантов.

Муса Ломаев о новом кадыровском батальоне: смотрите видео

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