Новый кадыровский батальон: какова цель его создания
Самопровозглашенный лидер Чечни Рамзан Кадыров создаст новый батальон имени шейха Мансура. Таким образом он хочет реанимироваться в глазах российской власти и чеченского народа, а также мотивировать своих боевиков.
Такое мнение 24 Каналу озвучил правозащитник, общественный деятель из Республики Ичкерия Муса Ломаев. Дело в том, что кадыровские отряды "Ахмат" не показали никаких успехов на фронте.
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Кадыров хочет реанимироваться
Муса Ломаев отметил, что все богатства, которые имеет Кадыров – благодаря кремлевским деньгам. Поэтому чеченскому террористу нужно чем-то платить. Однако его боевики никак не проявили себя на войне против Украины.
Сейчас вполне логично реанимировать себя в глазах России и мотивировать бойцов, людей, заинтересованных в войне против Украины именно чеченской национальности. Назвав этот батальон именем нашего национального героя, Кадыров надеется извратить историю, чтобы бессознательные чеченцы могли присоединиться к этой авантюре и принять участие в войне,
– считает он.
Общественный деятель из Республики Ичкерия убежден, что состав у нового батальона будет такой же, как у отрядов "Ахмат".
Кроме того, уже существует подразделение имени шейха Мансура. Это чеченские добровольцы, эффективно воюющие на стороне Украины против российских оккупантов.
Муса Ломаев о новом кадыровском батальоне: смотрите видео
Рамзан Кадыров: последние новости
- Было очень много сообщений о состоянии здоровья Кадырова, что он болен и даже при смерти. Глава ГУР МО Кирилл Буданов подтвердил, что самопровозглашенный лидер Чечни действительно имел проблемы со здоровьем, однако он уже поправился.
- Боевики ХАМАС 7 октября атаковали Израиль. Чеченский террорист Кадыров не смог обойти эту новость и уже 10 октября записал обращение с поддержкой Палестины. Он заявил, что даже готов отправить чеченских "миротворцев".
- Сын самопровозглашенного лидера Чечни Рамзана Кадырова Адам получил звание "героя Чечни". Политтехнолог Юрий Подорожний считает, что Кадыров-младший претендует на место своего отца.