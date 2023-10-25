Таку думку 24 Каналу озвучив правозахисник, громадський діяч з Республіки Ічкерія Муса Ломаєв. Річ у тім, що кадирівські загони "Ахмат" не продемонстрували жодних успіхів на фронті.

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Кадиров хоче реанімуватися

Муса Ломаєв зазначив, що усі багатства, які має Кадиров – завдяки кремлівським грошам. Тому чеченському терористу потрібно чимось платити. Однак його бойовики ніяк не проявили себе на війні проти України.

Зараз цілком логічно реанімувати себе в очах Росії та мотивувати бійців, людей, які зацікавлені у війні проти України саме чеченської національності. Назвавши цей батальйон іменем нашого національного героя, Кадиров сподівається перекрутити історію, щоб несвідомі чеченці могли приєднатися до цієї авантюри та взяти участь у війні,

– вважає він.

Громадський діяч з Республіки Ічкерія переконаний, що склад у новоствореного батальйону буде такий же, як у загонів "Ахмат".

Крім того, вже існує підрозділ імені шейха Мансура. Це чеченські добровольці, які ефективно воюють на боці України проти російських окупантів.

Муса Ломаєв про новий кадирівський батальйон: дивіться відео

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