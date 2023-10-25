Таку думку 24 Каналу озвучив правозахисник, громадський діяч з Республіки Ічкерія Муса Ломаєв. Річ у тім, що кадирівські загони "Ахмат" не продемонстрували жодних успіхів на фронті.
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Кадиров хоче реанімуватися
Муса Ломаєв зазначив, що усі багатства, які має Кадиров – завдяки кремлівським грошам. Тому чеченському терористу потрібно чимось платити. Однак його бойовики ніяк не проявили себе на війні проти України.
Зараз цілком логічно реанімувати себе в очах Росії та мотивувати бійців, людей, які зацікавлені у війні проти України саме чеченської національності. Назвавши цей батальйон іменем нашого національного героя, Кадиров сподівається перекрутити історію, щоб несвідомі чеченці могли приєднатися до цієї авантюри та взяти участь у війні,
– вважає він.
Громадський діяч з Республіки Ічкерія переконаний, що склад у новоствореного батальйону буде такий же, як у загонів "Ахмат".
Крім того, вже існує підрозділ імені шейха Мансура. Це чеченські добровольці, які ефективно воюють на боці України проти російських окупантів.
Муса Ломаєв про новий кадирівський батальйон: дивіться відео
Рамзан Кадиров: останні новини
- Було дуже багато повідомлень про стан здоров’я Кадирова, що він хворий та навіть при смерті. Очільник ГУР МО Кирило Буданов підтвердив, що самопроголошений лідер Чечні дійсно мав проблеми зі здоров’ям, однак він вже одужав.
- Бойовики ХАМАС 7 жовтня атакували Ізраїль. Чеченський терорист Кадиров не зміг оминути цю новину та вже 10 жовтня записав звернення з підтримкою Палестини. Він заявив, що навіть готовий відправити чеченських "миротворців".
- Син самопроголошеного лідера Чечні Рамзана Кадирова Адам отримав звання "героя Чечні". Політтехнолог Юрій Подорожній вважає, що Кадиров-молодший претендує на місце свого батька.