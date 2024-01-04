Возвращает кровную месть: почему Путин позволяет Кадырову делать, все что вздумается

Рамзан Кадыров неоднократно демонстрировал, что имеет полный карт-бланш от Владимира Путина на свои действия в Чечне. Дошло до того, что так называемый глава Чечни вводит кровную месть в республике.

Кадыров разрешил силовикам ликвидировать без суда и следствия не только подозреваемых в совершении преступления, но и их родственников. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко сказал 24 Каналу, что кровная месть, которую возвращает Кадырова, это откат к родоплеменному обществу. Примечательно, что заявление Кадыров провозгласил официально во время совещания с сотрудниками МВД и росгвардии Чечни.

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Будет платить гигантскую дань

В то же время ждать реакции от Путина на это заявления Кадырова не стоит. Его полностью устраивает существование внутри России дикого, архаического, средневекового анклава, живущего по своим правилам.

Для Путина главное – это постоянное декларирование со стороны Кадырова верности главе Кремля. К тому же Кадыров в определенной степени держит в подчинении путинскому режиму не только Чечню, но и Северный Кавказ,

– подчеркнул оппозиционный журналист.

За эту верность Путин, по мнению Яковенко, по-прежнему будет платить гигантскую дань Кадырову, благодаря чему глава Чечни сможет поддерживать существование своих боевиков и частично подкармливать верхушку чеченского населения.

Обратите внимание! В преддверии нового года так называемый глава Чечни во время совещания с сотрудниками МВД и росгвардии республики отдал приказ: если кто-то совершит преступление и убьет "сотрудника полиции или гостя республики", то это убийство обязательно должно быть отомщено. Даже если не удастся найти самого преступника, ответить за его действия должны будут родственники.

Кадыров подчеркнул, что в Чечне испокон веков есть традиция, если не был найден виновный, "месть объявлялась его брату, отцу". Кроме того, Кадыров считает неприемлемым тот факт, что родственники преступника и убийцы отказываются от него и не несут ответственности.

Цепной пес Путина

В то же время Кадырова ненавидят все силовики в Москве, ведь он действительно пользуется неприкосновенностью и делает все, что ему вздумается на территории Чечни, а также других регионов. Это не может не вызвать раздражение и негодование. Однако публично это не показывается.

Более того, Кадыров даже вмешивается в вопросы внешней политики, делает заявления по поводу глав иностранных государств. Это также ему разрешается, потому что он является цепным псом Путина.

"Однако если Кадыров решит претендовать на нечто большее, в том числе занять кремлевский трон, его просто ликвидируют. В этом нет сомнений ни у кого", – подчеркнул Игорь Яковенко.

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