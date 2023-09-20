Скорее жив, чем мертв: в ГУР рассказали, какие последствия будет иметь смерть Кадырова

20 сентября 2023, 16:10
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Глава Чечни Рамзан Кадыров находится в очень тяжелом состоянии. В ГУР отметили, что хотя кремлевский приспешник еще жив, за его наследство уже разгорелась борьба.

Уже несколько дней в СМИ ходят слухи о возможной "смерти" кремлевского приспешника Рамзана Кадырова. В ГУР советуют не радоваться преждевременно.

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"Дон" не умер

Кадыров пока жив, отметил в эфире телемарафона представитель украинской разведки Андрей Юсов. Он подчеркнул, что пока нет никаких подтверждений его смерти. В то же время известно, что глава Чечни находится в очень тяжелом состоянии. И это уже оказывает влияние на политические процессы вокруг его режима и в целом архитектуру режима Путина. Если Кадыров таки умрет, это будет иметь последствия, как для Ичкерии, так и для Кремля.

Вероятные последствия смерти Кадырова

Во-первых, речь идет о предстоящей борьбе за перераспределение теневых потоков и коррупционных сфер влияния. Хотя Кадыров еще и не закрыл глаза на веки веков, его окружение уже засуетилось.

Режим Кадырова глубоко дотационный. И это все средства из российского бюджета и не только. Это ряд бизнесов, в том числе и на оккупированных территориях. И за это наследие уже начинается борьба,
– подчеркнул Юсов.

Во-вторых, смерть "Дона" – дополнительный шанс для борцов за независимость Ичкерии и других порабощенных народов Кавказа и России.

Я убежден, что есть люди, которые этим шансом эффективно воспользуются,
– отметил разведчик.

В-третьих, "уход" Кадырова – вызов для режима Кремля, поскольку именно с его именем связан относительное террористическое спокойствие в самой Чечне.

Жив, но дышит на ладан: что известно о состоянии Кадырова

  • Разговоры об ухудшении состояния здоровья главы Чечни стартовали весной 2023 года. Тогда всех удивил странный внешний вид Кадырова. У него очень покрасневшая кожа лица, а на руке были видны следы от катетеров.
  • В последние дни информации о том, что Кадыров чуть ли не при смерти стало появляться все больше.
  • 15 сентября про тяжелое состояние Кадырова заявили в ГУР. Там отметили, что у того обострилась болезнь.
  • По словам эксперта, смерть кремлевского ставленника может повлечь конфликт в верхушке российских властей. Так, ФСБ всегда не любила Кадырова, а росгвардия, напротив, дружила с ним. Поэтому между этими силами усилится напряжение.
  • В последний раз в СМИ предполагали, что Кадыров может находиться в Москве на лечении. Также предполагают, что его могли ввести в искусственную кому в московской больнице. Ему пересадили почку в Эмиратах, но она не прижилась.

Автор: Анастасія Колеснікова