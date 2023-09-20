Скорее жив, чем мертв: в ГУР рассказали, какие последствия будет иметь смерть Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров находится в очень тяжелом состоянии. В ГУР отметили, что хотя кремлевский приспешник еще жив, за его наследство уже разгорелась борьба.
Уже несколько дней в СМИ ходят слухи о возможной "смерти" кремлевского приспешника Рамзана Кадырова. В ГУР советуют не радоваться преждевременно.
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"Дон" не умер
Кадыров пока жив, отметил в эфире телемарафона представитель украинской разведки Андрей Юсов. Он подчеркнул, что пока нет никаких подтверждений его смерти. В то же время известно, что глава Чечни находится в очень тяжелом состоянии. И это уже оказывает влияние на политические процессы вокруг его режима и в целом архитектуру режима Путина. Если Кадыров таки умрет, это будет иметь последствия, как для Ичкерии, так и для Кремля.
Вероятные последствия смерти Кадырова
Во-первых, речь идет о предстоящей борьбе за перераспределение теневых потоков и коррупционных сфер влияния. Хотя Кадыров еще и не закрыл глаза на веки веков, его окружение уже засуетилось.
Режим Кадырова глубоко дотационный. И это все средства из российского бюджета и не только. Это ряд бизнесов, в том числе и на оккупированных территориях. И за это наследие уже начинается борьба,
– подчеркнул Юсов.
Я убежден, что есть люди, которые этим шансом эффективно воспользуются,
– отметил разведчик.
Жив, но дышит на ладан: что известно о состоянии Кадырова
- Разговоры об ухудшении состояния здоровья главы Чечни стартовали весной 2023 года. Тогда всех удивил странный внешний вид Кадырова. У него очень покрасневшая кожа лица, а на руке были видны следы от катетеров.
- В последние дни информации о том, что Кадыров чуть ли не при смерти стало появляться все больше.
- 15 сентября про тяжелое состояние Кадырова заявили в ГУР. Там отметили, что у того обострилась болезнь.
- По словам эксперта, смерть кремлевского ставленника может повлечь конфликт в верхушке российских властей. Так, ФСБ всегда не любила Кадырова, а росгвардия, напротив, дружила с ним. Поэтому между этими силами усилится напряжение.
- В последний раз в СМИ предполагали, что Кадыров может находиться в Москве на лечении. Также предполагают, что его могли ввести в искусственную кому в московской больнице. Ему пересадили почку в Эмиратах, но она не прижилась.