Кадыровцы так увлеклись мародерством, что воруют даже у российских военных, – СБУ

Спецподразделение Росгвардии из Чечни, которое подчиняется Рамзану Кадырову, позиционировалось страной-агрессором как самый жестокий отряд. Впрочем, 2 месяца войны в Украине показали, что кадыровцы способны только на устрашение и мародерство.

Уже в марте стало известно, что большинство солдат из Чечни пытаются не участвовать в реальных противостояниях. А их главарь, несмотря на активный пиар, так и не приехал в Украину.

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Кадыровцы воруют даже у "своих"

О мародерствах солдат из Чечни свидетельствует и новый телефонный разговор захватчиков, который удалось перехватить СБУ. Да, один из находящихся на Херсонщине оккупантов жалуется знакомому, что чеченцы украли у него пистолет.

Приехали якобы помолиться. Уронил, короче… Он пока молился, пистолет Макарова подрезал. Пригнули в тачку и с***лись,

– рассказывает российский захватчик.

За утрату оружия его отправили копать окопы. А потом выяснилось, что просто так за эту вину не откупиться, так что ему дали 2 дня на поиски.

Если не найду, меня завалят. И спишут, что пропал, что меня укропы застрелили,

– объясняет он знакомому.

Слушайте перехваченный разговор оккупантов:

Кадыровцы на войне в Украине: коротко

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