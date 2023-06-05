В Донецке кадыровцы принудительно забирают машины местных жителей

Кадыровцы наглеют во временно оккупированном Донецке. Они прямо заявляют, что будут забирать автомобили местных жителей.

Во временно оккупированном Донецке появились листовки от батальона Кадырова. Они угрожают местным жителям, которые будут забирать у них авто. Об этом пишет 24 Канал.

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Кадыровцы устанавливают свои правила в Донецке

Тик-ток батальон Кадырова "Ахмат" уже в Донецке и пытается установить свои правила. Оккупанты развесили объявление, в котором говорится, что машины нужно парковать в "правильных местах". Мол, если машина будет запаркована "неправильно", ее заберут для нужд батальона "Ахмат-Север".



Объявления в Донецке / Фото источников 24 Канала

Конечно, местные жители очень недовольны таким развитием событий.

Какие настроения царят на временно оккупированных территориях