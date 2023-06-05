В Донецке кадыровцы принудительно забирают машины местных жителей
Кадыровцы наглеют во временно оккупированном Донецке. Они прямо заявляют, что будут забирать автомобили местных жителей.
Во временно оккупированном Донецке появились листовки от батальона Кадырова. Они угрожают местным жителям, которые будут забирать у них авто. Об этом пишет 24 Канал.
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Кадыровцы устанавливают свои правила в Донецке
Тик-ток батальон Кадырова "Ахмат" уже в Донецке и пытается установить свои правила. Оккупанты развесили объявление, в котором говорится, что машины нужно парковать в "правильных местах". Мол, если машина будет запаркована "неправильно", ее заберут для нужд батальона "Ахмат-Север".
Объявления в Донецке / Фото источников 24 Канала
Конечно, местные жители очень недовольны таким развитием событий.
Какие настроения царят на временно оккупированных территориях
- Во временно оккупированных Крыму, Донецке и Луганске все больше ненавидят россиян. Даже те, кто ждал оккупантов и сотрудничал с ними, начал понимать, что их только используют. Почти каждый день в Донецке, Луганске, Алчевске, Макеевке и других городах происходят достаточно досадные для оккупантов инциденты, когда местные начинают на всю улицу кричать "Слава Украине!" или петь "Ой у лузи червона калина".
- Население в Крыму и на Донбассе приближается к социальному бунту, поэтому Кремль усилил там репрессии и террор. Пока коллаборанты наживаются, обычные люди сидят без денег, работы, нормальной медицины и воды.
- В то же время, пропагандистская машина начала работать все активнее. Оккупанты рассказывают жителям квазиобразований, как "процветает" Мариуполь и как он якобы "прекрасно зажил" под российским флагом. Все дошло до того, что некоторые люди, у которых нет критического мышления и альтернативных источников информации, ненавидят мариупольцев. По их мнению, это несправедливо, что Донецк страдал и тихо разваливался 9 лет, а все "лавры" в виде новых дорог и коммуникаций достаются городу Марии. Хотя, конечно, это все выдумки Кремля.
- На территориях, которые Россия оккупировала в 2022 году, тоже царят настроения ненависти к оккупантам. Ведь до полномасштабного вторжения у них было все, а теперь лишь разваленные города. И они не могут выехать на подконтрольную Украине территорию, потому что это очень дорого у перевозчиков, которые этим занимаются.