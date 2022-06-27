Оккупанты ищут актеров для "кино" о хорошей жизни на Донбассе: после съемок их мобилизуют

Российские захватчики превосходят сами себя в своей циничности – набирают актеров массовки, чтобы создать картинку нормальной жизни в оккупированных районах Донбасса.

Источники в разведке сообщили 24 каналу, что россияне уже неделю пытаются найти людей, которых повезут на Донбасс. При этом оккупанты не стесняются указывать, где будут проходить "съемки".

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Но молчат о том, что планируют дальше, после того, как "кино" снимут. Ибо большинство актеров мобилизуют и заставят воевать.

Российские оккупанты уже где-то неделю набирают актеров. Будут снимать о классной жизни в "дыре". Предпочтение отдают мужчинам, потому что их на улицах не так много. А так типа есть нормальная жизнь. После съемок большинство актеров останутся и будут мобилизованы,

– сообщили в разведке.

Что обещают за такие услуги россиянам

Желающим обещают от 1 300 рублей за смену, что примерно равно 24$.

В объявлениях, открыто публикуемых на российских сайтах, захватчики указали, что им нужны люди всех возрастных категорий и с разной внешностью. Актерам обещают оплатить дорогу, еду и проживание в "безопасных" местах. Пишут, что рассматривают даже студентов и людей без соответствующего опыта "актерства".

Судя по предложению, сбор актеров будет проходить в Санкт-Петербурге, после чего россиян отвезут на временно оккупированные украинские территории.

Россияне ищут массовку для съемок кино о нормальной жизни на Донбассе / Скриншот с сайта объявлений

Россияне хотят также мобилизовать "актеров"

К слову, британская разведка опубликовала отчет, согласно которому Россия готовится развернуть большие резервы на Донбассе. Не исключено, что способных актеров будут оставлять в так называемых "ДНР", "ЛНР" и заставлять воевать против украинцев.

Они же не подготовлены быстро станут двухсотыми и трехсотыми и вернутся в Россию. Ведь Россия никак не пытается сохранить жизнь своих военных, да и о телах тоже не особо беспокоится.

Да, сегодня стало известно о том, что домой вернулся ликвидированный ВСУ майор-летчик Равиль Гаттаров. Его "денацифицировали" защитники еще в марте. Однако смелости рассказать о потере у российских властей не было.

Известно, что Россия намеренно скрывает безумные потери, чтобы общество не понимало масштабы поражения. Россиянам привыкли показывать только победы.

По состоянию на 27 июня в Украине погибли, по меньшей мере, 35 тысяч российских солдат. Данные неточные из-за высокой интенсивности боев. Больше всего потерь армия агрессора 21 июня понесла на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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