Устроил террор и помогал оккупантам: в Каховке могли взорвать коллаборанта "Шныря"

Во временно оккупированной Каховке могли ликвидировать гауляйтера Андрея Штепу, который известен как "Шнырь". Вероятно, ставленника Кремля поджарили в машине.

О ликвидации гауляйтера Андрея Штепы в четверг, 22 декабря, сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. По предварительной информации, коллаборанта взорвали в районе памятника "девушки в шинели".

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Коллаборант руководил Любимовкой и Васильевкой

Он рассказал, что "Шнырь" – это местное прозвище гауляйтера, которого россияне назначили руководить Любимовкой и Васильевкой Каховского района.

Хлань отметил, что коллаборант охотно сдавал украинских активистов оккупантам.

Если действительно в машине поджарило его, то земля стекловатой, не иначе,

– добавил он.

Позже Хлань написал, что российские пропагандисты подтверждают, что коллаборант Штепа сгорел заживо. В авто гауляйтере была заложена взрывчатка.

Кто такой Штепа

Местное издание "Мост" летом информировало, что после назначения Штепы гауляйтером Любимовской общины в селе Васильевка начался террор.

Сообщалось, что у него с многими местными были давние конфликты. Именно он показывал оккупантам, кто где проживает и говорил, что отомстит всем.

Оккупанты назначили Штепу гауляйтером Любимовской общины 18 июля. Родился он в России, но давно живет в Украине.

Последние 15 лет Андрей Штепа жил в Васильевке. Здесь он работал в местном коммунхозе и безуспешно баллотировался на должность сельского головы.

Также Штепа торговал самогонкой и тратил деньги на наркотики.

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