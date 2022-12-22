Устроил террор и помогал оккупантам: в Каховке могли взорвать коллаборанта "Шныря"
Источник:Сергей Хлань
Во временно оккупированной Каховке могли ликвидировать гауляйтера Андрея Штепу, который известен как "Шнырь". Вероятно, ставленника Кремля поджарили в машине.
О ликвидации гауляйтера Андрея Штепы в четверг, 22 декабря, сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. По предварительной информации, коллаборанта взорвали в районе памятника "девушки в шинели".
Обратите внимание Говорить об отступлении рано: россияне могут готовить ловушку для ВСУ на Херсонщине
Коллаборант руководил Любимовкой и Васильевкой
Он рассказал, что "Шнырь" – это местное прозвище гауляйтера, которого россияне назначили руководить Любимовкой и Васильевкой Каховского района.
Хлань отметил, что коллаборант охотно сдавал украинских активистов оккупантам.
Если действительно в машине поджарило его, то земля стекловатой, не иначе,
– добавил он.
Позже Хлань написал, что российские пропагандисты подтверждают, что коллаборант Штепа сгорел заживо. В авто гауляйтере была заложена взрывчатка.
Кто такой Штепа
Местное издание "Мост" летом информировало, что после назначения Штепы гауляйтером Любимовской общины в селе Васильевка начался террор.
Сообщалось, что у него с многими местными были давние конфликты. Именно он показывал оккупантам, кто где проживает и говорил, что отомстит всем.
Оккупанты назначили Штепу гауляйтером Любимовской общины 18 июля. Родился он в России, но давно живет в Украине.
Последние 15 лет Андрей Штепа жил в Васильевке. Здесь он работал в местном коммунхозе и безуспешно баллотировался на должность сельского головы.
Также Штепа торговал самогонкой и тратил деньги на наркотики.
Россияне отвели часть войск из Каховки
- Украинские воины деоккупировали правый берег Херсонской области, после чего россияне сбежали на левобережье. В Генштабе ВСУ 17 декабря сообщили, что оккупанты передислоцируют определенные подразделения на левобережье Херсонщины. В частности, россияне отвели часть войск из Каховки и Новой Каховки.
- Активист Владимир Молчанов констатировал, что оккупантов стало меньше вдоль линий обороны на левобережье Херсона. Военно-политический обозреватель Александр Мусиенко предупреждал, что такой движение оккупантов может быть ловушкой.
- Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский подтверждал информацию, что оккупанты начали перемещать собственные подразделения на левобережье Херсонщины.
- В ВСУ сообщили, что говорить об отступлении российских войск рано. Там заявили, что оккупанты действительно могут готовить ловушку для наших воинов.