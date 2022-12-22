Про ліквідацію гауляйтера Андрія Штепи у четвер, 22 грудня, повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань. За попередньою інформацією, колаборанта підірвали в районі пам'ятника "дівчини в шинелі".

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Колаборант керував Любимівкою і Василівкою

Він розповів, що "Шнир" – це місцеве прізвисько гауляйтера, якого росіяни призначили керувати Любимівкою і Василівкою Каховського району.

Хлань зазначив, що колаборант охоче здавав українських активістів окупантам.

Якщо дійсно в машині підсмажило його, то земля скловатою, не інакше,

– додав він.

Пізніше Хлань написав, що російські пропагандисти підтверджують, що колаборант Штепа згорів заживо. В авто гауляйтера було закладено вибухівку.

Хто такий Штепа

Місцеве видання "Мост" влітку інформувало, що після призначення Штепи гауляйтером Любимівської громади в селі Василівка почався терор.

Повідомлялося, що в нього з багатьма місцевими були давні конфлікти. Саме він показував окупантам, хто де проживає і казав, що помститься всім.

Окупанти призначили Штепу гауляйтером Любимівської громади 18 липня. Народився він у Росії, але давно живе в Україні.

Останні 15 років Андрій Штепа жив у Василівці. Тут він працював у місцевому комунгоспі і безуспішно балотувався на посаду сільського голови.

Також Штепа торгував самогонкою і витрачав гроші на наркотики.

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