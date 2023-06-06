Дома плывут по течению по Днепру, на островах Херсонщины затопление до крыш

В результате подрыва Каховской ГЭС Херсонскую область затапливает вода. Власти эвакуируют жителей и призывают людей выезжать из опасных регионов самостоятельно.

В сети начали публиковать видео, на которых дома, как игрушечные, плывут по Днепру. Стоит отметить, что власть еще утром объявила об эвакуации и предупреждала, что через 5 часов вода достигнет критического уровня.

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Что происходит на Херсонщине

Глава Офиса Президента Андрей Ермак опубликовал несколько видео, на которых видны масштабные и ужасающие последствия затопления Херсонской области из-за подрыва россиян Каховской гидроэлектростанции.

Мир должен видеть и реагировать на последствия российского терроризма против гражданского населения Украины, а также экоцида,

– заявил Андрей Ермак.

В Херсонской области все дома в воде, видны только крыши: смотрите видео

Посреди Новой Каховки плавают лебеди: смотрите видео

Стоит отметить, что российские захватчики цинично смеются над тем, что они затопили и уничтожили сотни домов мирных украинцев в Херсонской области. Они сняли на видео, как по реке плывет дом, и не утерпели, чтобы не прокомментировать трагедию. Враги смеются и цинично заявляют, мол, хороший дом был.

"В нем там спать было удобно... Водичка поднялась... Давай, домик, прощай", – подло прокомментировали враги.

Их тяжело назвать людьми. Они ведь пришли на чужую землю, все обстреливали, наконец, затопили, уничтожили жизнь людей, живших в том доме. Он ведь был их родным домом. А теперь они коварно смеются и говорят дому "прощай".

Дом "плывет" по реке: смотрите видео

В украинском МИД заявили, что подрыв Каховской ГЭС – это не только очередное проявление геноцида России против украинцев, но и техногенный и экологический терроризм, величайшая техногенная катастрофа в Европе за последние десятилетия . По итогам заседания СНБО в Киеве согласовали срочно созвать Совбез ООН и привлечь механизм гражданской защиты Евросоюза.

Как выглядит центр Новой Каховки: смотрите видео

Уровень воды в зоне подтопления Херсона может подняться до пяти метров: смотрите видео

Россия взорвала Каховскую ГЭС: основное

Начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что в результате подрыва Каховской ГЭС уровень воды в Днепропетровской области стремительно снижается – до 15 сантиметров в час. Поэтому власти призывают людей запасаться водой.