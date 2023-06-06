Дома плывут по течению по Днепру, на островах Херсонщины затопление до крыш
Источник:Андрей Ермак
В результате подрыва Каховской ГЭС Херсонскую область затапливает вода. Власти эвакуируют жителей и призывают людей выезжать из опасных регионов самостоятельно.
В сети начали публиковать видео, на которых дома, как игрушечные, плывут по Днепру. Стоит отметить, что власть еще утром объявила об эвакуации и предупреждала, что через 5 часов вода достигнет критического уровня.
Смотрите также Зеленский провел заседание СНБО, продолжается эвакуация: главное о подрыве Россией Каховской ГЭС
Что происходит на Херсонщине
Глава Офиса Президента Андрей Ермак опубликовал несколько видео, на которых видны масштабные и ужасающие последствия затопления Херсонской области из-за подрыва россиян Каховской гидроэлектростанции.
Мир должен видеть и реагировать на последствия российского терроризма против гражданского населения Украины, а также экоцида,
– заявил Андрей Ермак.
В Херсонской области все дома в воде, видны только крыши: смотрите видео
Посреди Новой Каховки плавают лебеди: смотрите видео
Стоит отметить, что российские захватчики цинично смеются над тем, что они затопили и уничтожили сотни домов мирных украинцев в Херсонской области. Они сняли на видео, как по реке плывет дом, и не утерпели, чтобы не прокомментировать трагедию. Враги смеются и цинично заявляют, мол, хороший дом был.
"В нем там спать было удобно... Водичка поднялась... Давай, домик, прощай", – подло прокомментировали враги.
Их тяжело назвать людьми. Они ведь пришли на чужую землю, все обстреливали, наконец, затопили, уничтожили жизнь людей, живших в том доме. Он ведь был их родным домом. А теперь они коварно смеются и говорят дому "прощай".
Дом "плывет" по реке: смотрите видео
Обратите внимание! В украинском МИД заявили, что подрыв Каховской ГЭС – это не только очередное проявление геноцида России против украинцев, но и техногенный и экологический терроризм, величайшая техногенная катастрофа в Европе за последние десятилетия. По итогам заседания СНБО в Киеве согласовали срочно созвать Совбез ООН и привлечь механизм гражданской защиты Евросоюза.
Как выглядит центр Новой Каховки: смотрите видео
Уровень воды в зоне подтопления Херсона может подняться до пяти метров: смотрите видео
Россия взорвала Каховскую ГЭС: основное
- Утром Оперативное командование "Юг" сообщило, что в ночь на 6 июня оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.
- Власти объявили эвакуацию людей в городе Херсон – остров Корабел и селах Николаевка, Ольговка, Львово, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое. Причем сами оккупанты также убегают.
- В Укргидроэнерго сообщили, что в результате подрыва россиян станция не подлежит восстановлению. Ведь Каховская ГЭС полностью разрушена подрывом машинного зала изнутри.
- Уже ориентировочно в 10:51 6 июня Госпогранслужба показала видео, на котором видно – вода полностью затопила Каховскую гидроэлектростанцию.