Разрушение Каховской ГЭС: когда начнет спадать вода и чего ждать дальше

На сегодняшний день происходит затопление как правого берега Херсонщины, так и левого. Сейчас известно, что вода будет прибывать еще несколько дней.

Однако в 20-х числах июня вода начнет спадать. Об этом сообщил первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Когда начнет спадать вода на Херсонщине

По словам Краснолуцкого, еще несколько дней вода будет прибывать. Затем она будет стоять, а ближе к 20-м числам июня вода начнет спадать. Тогда можно будет увидеть, что произошло на подтопленных территориях.

Мы уже сейчас составляем прогнозы, моделируем ситуации. Что касается почв: от разлившейся воды были размыты твердые бытовые отходы, были попадания нефтепродуктов в воду, продуктов жизнедеятельности человека. Все это будет оседать на низ и будет загрязнение почв,

– рассказал эксперт.

Насколько будут загрязнены почвы, можно будет узнать, когда возьмут на пробу сам грунт.

"Надо 30 – 40 лет, чтобы восстановился грунтовой покров. Поэтому это действительно проблема", – добавил Краснолуцкий.

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