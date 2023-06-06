Нечем было прикрывать южный фронт: Свитан объяснил, почему Россия взорвала Каховскую ГЭС
Российские оккупанты сознательно взорвали Каховскую ГЭС. У них были две серьезные проблемы, и они выбрали меньшую из них.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, подрыв Каховской ГЭС – это спланированная операция российских оккупантов. Они еще в прошлом году заминировали эту территорию.
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Россияне имели 2 проблемы
Как отметил Свитан, в российских оккупантов было две серьезные проблемы на этом направлении. Вероятно, украинские военные были готовы к форсированию Днепра в районе Херсона с последующим выходом через 1-2 недели в Крым.
Россияне пытались это предотвратить – и взорвали Каховскую ГЭС. Однако лишились огромной части собственных укреплений и минных полей на левом берегу.
У них была "вилка". И они так вышли из ситуации. Смыли свои укрепления, но не дали нашим войскам форсировать Днепр. Значит, Россия нечем было прикрывать по крайней мере Харьковский фронт,
– заметил Свитан.
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Основная часть воды может сойти через 1,5 – 2 недели. Однако оккупанты не смогут восстановить собственные защитные сооружения, ведь определенное количество воды на глубине еще будет находиться. Вероятно, россияне будут вынуждены отходить поближе к территории Крыма, где уже обустроены позиции.Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что оккупанты заминировали дамбу еще в прошлом году. Из-за этого теракта ожидают затопления 35 – 80 населенных пунктов и другие проблемы.
Подрыв Каховской ГЭС: коротко
- В ночь на 6 мая российские оккупанты внезапно взорвали Каховскую ГЭС. В результате этого теракта часть территории Херсонщины оказалась подтопленной.
- В Херсонском облсовете сообщили, что сейчас невозможно связаться с жителями Новой Каховки, ведь россияне глушат связь. Известно, что люди покидают город.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что таким образом оккупанты пытаются остановить деоккупацию украинских территорий. Также они хотят отвлечь россиян от событий в Белгородской области.