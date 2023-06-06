Нечем было прикрывать южный фронт: Свитан объяснил, почему Россия взорвала Каховскую ГЭС

Российские оккупанты сознательно взорвали Каховскую ГЭС. У них были две серьезные проблемы, и они выбрали меньшую из них.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, подрыв Каховской ГЭС – это спланированная операция российских оккупантов. Они еще в прошлом году заминировали эту территорию.

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Россияне имели 2 проблемы

Как отметил Свитан, в российских оккупантов было две серьезные проблемы на этом направлении. Вероятно, украинские военные были готовы к форсированию Днепра в районе Херсона с последующим выходом через 1-2 недели в Крым.

Россияне пытались это предотвратить – и взорвали Каховскую ГЭС. Однако лишились огромной части собственных укреплений и минных полей на левом берегу.

У них была "вилка". И они так вышли из ситуации. Смыли свои укрепления, но не дали нашим войскам форсировать Днепр. Значит, Россия нечем было прикрывать по крайней мере Харьковский фронт,

– заметил Свитан.

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Основная часть воды может сойти через 1,5 – 2 недели. Однако оккупанты не смогут восстановить собственные защитные сооружения, ведь определенное количество воды на глубине еще будет находиться. Вероятно, россияне будут вынуждены отходить поближе к территории Крыма, где уже обустроены позиции.

Подрыв Каховской ГЭС: коротко

В ночь на 6 мая российские оккупанты внезапно взорвали Каховскую ГЭС. В результате этого теракта часть территории Херсонщины оказалась подтопленной.

В Херсонском облсовете сообщили, что сейчас невозможно связаться с жителями Новой Каховки, ведь россияне глушат связь. Известно, что люди покидают город.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что таким образом оккупанты пытаются остановить деоккупацию украинских территорий. Также они хотят отвлечь россиян от событий в Белгородской области.