Пришло время перевооружиться и быть готовыми к обороне Европы, главный дипломат ЕС

ЕС готов к перевооружению для защиты Европы, заявила Кая Каллас. Она подчеркнула важность использования всех возможных инструментов, включая новые кредиты и адаптацию фискальной политики.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на заявление высокого представителя Европейского союза Каи Каллас. Европейский Союз готов применить все возможные инструменты для обеспечения обороноспособности Европы, включая перевооружение и привлечение новых кредитов для совместных закупок.

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ЕС будет использовать все инструменты для защиты Европы

Кая Каллас подчеркнула необходимость адаптации фискальных правил для оборонных расходов и мобилизации бюджета ЕС.

Мы будем использовать все имеющиеся у нас рычаги – от адаптации фискальных правил для расходов на оборону до мобилизации нашего бюджета ЕС и новых кредитов для совместных закупок оборудования,

– написала она.

Кая Каллас также подчеркнула, что ЕС должен усилить поддержку Украины в борьбе с агрессией.

К слову, европейские лидеры рассматривают возможность использования замороженных российских активов как гарантию мира в Украине, обсуждая конфискацию активов в случае нарушения Москвой соглашения о прекращении огня.