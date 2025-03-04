Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву високого представника Європейського союзу Каї Каллас. Європейський Союз готовий застосувати всі можливі інструменти для забезпечення обороноздатності Європи, включаючи переозброєння та залучення нових кредитів для спільних закупівель.

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ЄС використовуватиме всі інструменти для захисту Європи

Кая Каллас наголосила на необхідності адаптації фіскальних правил для оборонних витрат і мобілізації бюджету ЄС.

Ми використовуватимемо всі наявні в нас важелі – від адаптації фіскальних правил для видатків на оборону до мобілізації нашого бюджету ЄС і нових кредитів для спільних закупівель обладнання,

– написала вона.

Кая Каллас також підкреслила, що ЄС має посилити підтримку України у боротьбі з агресією.

До слова, європейські лідери розглядають можливість використання заморожених російських активів як гарантію миру в Україні, обговорюючи конфіскацію активів у разі порушення Москвою угоди про припинення вогню.