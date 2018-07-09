Кайли Дженнер отказалась от инъекций красоты и приятно шокировала фанатов: фотосравнение

Светская львица Кайли Дженнер опубликовала новые фото, на которых фанаты заметили ее изменения во внешности. Звезда, которая привыкла применять такие инъекции красоты как филлеры для увеличения губ, предстала на фото без них.

Об этом сообщают на The Daily Mail.

Новые фото Кайли Дженнер собрали не только больше семи миллионов лайков пользователей, но и стали объектом обсуждений измененного вида звезды.

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Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 8 Лип 2018 р. о 5:34 PDT



Кайли Дженнер без филлеров в губах

Чтобы не провоцировать еще больше слухов вокруг ее внешности, Кайли сразу написала в комментариях, что избавилась от всех филеров. Комментаторы одобрительно восприняли ее решение и отметили его положительными комментариями: "Ты стала еще красивее", "Умница, Кайли, ты подаешь правильный пример молодежи" и многие другие.

Как известно, Дженнер прибегла к пластической хирургии в довольно юном возрасте. В свои 16 лет она, в частности, увеличила губы, поскольку печальный опыт с ее бывшим бойфрендом слишком сильно повлиял на нее. Тогда он ей сказал, что "для таких тонких губ она неплохо целуется". После этого Кайли решила прибегнуть к инъекциям красоты. В 2015 году она также выпустила собственную линейку блесков и помад Kylie Kosmetics, которые визуально увеличивали объем губ.

Кайли Дженнер с филлерами в губах и без:

Що такое филлер? Филер – это наполнитель для локальных инъекций, используемых в контурной пластике лица без хирургического вмешательства. Этой услугой пользуются многие звезды шоу-бизнеса, в частности Анджелина Джоли, Натали Портман, Меган Фокс, Мадонна и Ким Кардашян.