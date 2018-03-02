16:02
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Кайли Дженнер впервые показала дочь Сторми: трогательное фото

746 Читати новину українською
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Фото из соцсетей

Светская львица и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер последовала примеру сестры Ким и вслед за ней опубликовала собственное фото с маленькой дочкой Сторми.

Соответствующие фото появились на Instagram странице Кайли.

На них звезда позирует в стильном темно-зеленом костюме с белыми кроссовками. Свою дочь она одела в волшебный белый комбинезон.

Читайте также: Ким Кардашян впервые показала дочь Чикаго: фото

"Мой ребенок-ангел сегодня празднует 1 месяц", – говорится в подписи к фотографиям Кайли.


Кайли Дженнер с дочкой Сторми

Только за 8 часов с момента публикации фотосообщение понравилось больше 8 миллионам пользователей.

Напомним, что Кайли Дженнер родила дочь Сторми 1 февраля 2017. Всю свою беременность она скрывала новость о рождении первенца.

Отцом дочери стал рэпер и ее бойфренд Трэвис Скотт, однако экс-парень Кайли Тайга заявил, что тоже может быть отцом дочери, потому что во время их развода и во время зачатия ребенка они еще были в сексуальных отношениях.

Кто такая Кайли Дженнер?

Кайли – младшая из сестер знаменитого семейства Дженнер-Кардашян. Вместе с родителями, братьями и сестрами снимается в реалити-шоу "Семейство Кардашян".

Кайли имеет собственный косметический бренд "Kylie Cosmetics".

Теги: LifeStyle Дети Кайли Дженнер
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 2 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
сегодня, 15:11 В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
284
Тимошенко больна, – нардеп Власенко
сегодня, 13:58 Тимошенко больна, – нардеп Власенко
1040
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук