Кайли Дженнер впервые показала дочь Сторми: трогательное фото

Светская львица и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер последовала примеру сестры Ким и вслед за ней опубликовала собственное фото с маленькой дочкой Сторми.

Соответствующие фото появились на Instagram странице Кайли.

На них звезда позирует в стильном темно-зеленом костюме с белыми кроссовками. Свою дочь она одела в волшебный белый комбинезон.

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"Мой ребенок-ангел сегодня празднует 1 месяц", – говорится в подписи к фотографиям Кайли.



Кайли Дженнер с дочкой Сторми

Только за 8 часов с момента публикации фотосообщение понравилось больше 8 миллионам пользователей.

Напомним, что Кайли Дженнер родила дочь Сторми 1 февраля 2017. Всю свою беременность она скрывала новость о рождении первенца.

Отцом дочери стал рэпер и ее бойфренд Трэвис Скотт, однако экс-парень Кайли Тайга заявил, что тоже может быть отцом дочери, потому что во время их развода и во время зачатия ребенка они еще были в сексуальных отношениях.

Кто такая Кайли Дженнер?



Кайли – младшая из сестер знаменитого семейства Дженнер-Кардашян. Вместе с родителями, братьями и сестрами снимается в реалити-шоу "Семейство Кардашян".



Кайли имеет собственный косметический бренд "Kylie Cosmetics".