Балаклея оживает, помогают работы-разведчики: как город восстанавливается после оккупации

Вооруженные Силы Украины продолжают вытеснять врага из Харьковской области. Освобожденные населенные пункты постепенно приходят в себя от длительной оккупации.

В частности, постепенно возвращается к жизни город Балаклея в Харьковской области. Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

Читайте также На деоккупированных территориях начали выплачивать пенсию за октябрь: где именно

Освобожденная Балаклея оживает

По ее словам, в городе уже работает несколько банкоматов, кафе, аптека и несколько магазинов.

Люди рассказывают, что им уже восстановили электроснабжение, мобильную связь и водоснабжение. Пока что ожидают решения вопроса по газу. Чтобы возобновить газоснабжение, нужно провести большую работу по разминированию территорий,

– рассказала журналистка.

Как работы-разведчики помогают разминировать территории

На деоккупированных территориях Харьковщины интенсивно работают пиротехники, которые прибыли в регион, в частности, из Винничины. Специалистам помогают разминировать территории американские разведчики, которые проверяют те участки, куда опасно заходить людям.

Ребята назвали этот аппарат "Бобром", такое хорошее имя. Он уже проделал большую работу, – сказала корреспондентка из Харькова.

Как рассказала Черненко, разминирование происходит в несколько этапов.

Сначала участок обследуют с помощью квадрокоптеров , пролетающих над землей на высоте 2 – 3 метра, чтобы "увидеть", есть ли какие-то снаряды.

, пролетающих над землей на высоте 2 – 3 метра, чтобы "увидеть", есть ли какие-то снаряды. Затем территорию "прочесывает" робот-разведчик.

Россияне минировали территории минами ПОМ-3

В частности, с помощью такого устройства очищают территории от таких сверхопасных взрывных устройств, как ПОМ-3.

Это новая разработка русской армии. По словам специалистов, только россияне используют такое,

– объяснила Черненко.

Как работает робот-разведчик

Как рассказал начальник части пиротехнических работ ГУ ГСЧС Винницкой области Сергей Гайдаш, робот-разведчик помогает обезвреживать новейшие противопехотные мины России ПОМ-3.

Сергей Гайдаш Начальник части пиротехнических работ ГУ ГСЧС Винницкой области К таким снарядам не может подойти сапер. Ведь такая мина имеет сейсмический датчик цели, распознающий движение человека на расстоянии до 15 метров. То есть, если подойти к приведенной в боевое состояние противопехотной мине ПОМ-3 ближе, чем на 15 метров, она сработает. На движение работа сейсмодатчик не реагирует.

Поэтому, по словам специалиста, можно подъехать к мине роботом, установить небольшой заряд взрывчатого вещества и затем дистанционно уничтожить вражескую мину.

Робот-сапер уже работает на Харьковщине: смотрите видео

Россияне оставили после себя много мин

Специалисты констатируют, что после месяца оккупации Киевской и Черниговской областей фиксировали чрезвычайную минную засоренность. Если же говорить о населенных пунктах Харьковщины, которые находились под оккупацией более полугода, то работы по разминированию очень много.

За прошедшие сутки обследовали 17 гектаров и 24,5 километра линии электропередач, потому что оккупанты миновали и эту инфраструктуру. Всего изъяли более 1 тысячи боеприпасов,

– рассказала журналистка из Харькова.

В Новой Гусаровке россияне заминировали газопровод через каждый метр

По ее словам, оккупанты плотно миновали и газопроводы. Такая ситуация сложилась в Балаклейской общине.

В селе Новая Гусаровка газопровод заминировали настолько плотно, что пока проверяли около 100 метров газопровода, нашли более 100 боеприпасов. То есть миновали фактически через каждый метр,

– сказала Черненко.

Она добавила, что столь же сложная ситуация с газогоном в селе Чкаловское Чугуевского района.

Почему не стоит ходить в леса

От вражеских мин продолжает страдать местное население. По словам Черненко, за прошедшие сутки в Изюмском районе на мине подорвалась 47-летняя женщина, которая ушла в лес собирать грибы.

Специалисты очень просят не ходить в леса, потому что даже после тщательной проверки есть риск того, что где-то может остаться взрывной боеприпас,

– подчеркнула журналистка.

Ситуация в Харьковской области: последние новости