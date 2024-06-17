Отключение света 18 июня: когда будут применять графики
17 июня 2024, 19:22Читати новину українською
В Украине во вторник, 18 июня, будут выключать свет. В частности, графики будут действовать во всех регионах страны.
В компании объяснили, в какие часы будут выключать электричество. Ведь в Укрэнерго объясняли, что до конца июля отключения будут более жесткими.
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Что известно об отключении света 18 июня
Завтра, 18 июня, в облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 00:00 до 24:00,
– рассказали в Укрэнерго.
По их данным причина отключений – рост потребления электричества из-за потепления и рабочих дней.
К счастью, свет на объектах критической инфраструктуры не будут выключать.
Графики отключения света 18 июня 2024 года
Каких изменений в отключениях света ждать в Украине
- Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко рассказал в эфире телемарафона, что зимой свет могут давать на 5 – 6 часов в день, ведь дефицит электроэнергии составит до 35%.
- Перед этим заявлением в Укрэнерго заявили, что до конца июля отключения света будут более жесткими. В частности, отключения света могут быть более длительными от 11:00 до 23:00 часов. Но это не значит, что электричества в это время не будет совсем.
- В то же время председатель Укрэнерго Владимир Кудрицкий объяснил, что с 18 июня в Украине изменят методику применения отключения электроэнергии. По его словам, свет будут выключать равномерно и справедливо. Подробнее о нововведениях читайте по ссылке.